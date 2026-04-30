Calciomercato
Mercato Milan, ritorno di fiamma per Javi Guerra: Allegri sogna l’accoppiata con Goretzka
Mercato Milan, i rossoneri tornano su Javi Guerra del Valencia: richiesta precisa di Massimiliano Allegri per il centrocampo
Il mercato Milan per la stagione 2026/2027 si infiamma con un ritorno di fiamma prestigioso. Secondo l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, oltre alla trattativa avanzata per Leon Goretzka, il club di via Aldo Rossi è tornato a puntare con decisione su Javi Guerra. Il talento spagnolo era già stato un obiettivo concreto la scorsa estate, prima che la dirigenza decidesse di investire su Ardon Jashari, ma ora il suo profilo è tornato in cima alla lista dei desideri di Massimiliano Allegri.
Mercato Milan, Guerra e il muro del Valencia: cifre e clausole
L’operazione per portare il classe 2003 a San Siro si preannuncia complessa a causa delle resistenze del club spagnolo:
- Vincolo Contrattuale: Javi Guerra è legato al Valencia da un contratto a lungo termine con scadenza fissata al 30 giugno 2029.
- Clausola Monstre: Per blindare il proprio gioiello, gli spagnoli hanno inserito una clausola rescissoria da 100 milioni di euro.
- Strategia Rossonera: Il Milan conta di trattare sulla base di una cifra decisamente inferiore, sfruttando la volontà del giocatore di compiere il salto in un top club europeo che disputi la Champions League.
- Concorrenza Internazionale: Per il centrocampo resta vigile anche l’interesse di Ismael Koné del Sassuolo, segno che Allegri desidera una rivoluzione totale nel reparto.
Il tecnico livornese vede in Guerra il partner ideale per Goretzka, un elemento capace di abbinare tecnica sopraffina e visione di gioco per innalzare il livello qualitativo della mediana rossonera.