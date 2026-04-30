Goretzka è vicinissimo al trasferimento al Milan a parametro zero: prudenza fino alle firme ma sensazioni decisamente positive

Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Gianluca Di Marzio all’interno del podcast Caffè Di Marzio, il Milan si trova attualmente in una posizione di forte vantaggio per uno dei nomi più caldi del panorama internazionale. Il club rossonero sta cercando di sfruttare le opportunità offerte dal mercato per rinforzare la rosa in vista della stagione 2026/2027.

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Goretzka verso il Milan: i rossoneri sono in pole position per il centrocampista tedesco

Il profilo di Leon Goretzka rappresenta oggi la tentazione principale per la dirigenza milanista. Di Marzio ha confermato che il Milan è la società più vicina al calciatore in questo momento, grazie a una serie di contatti definiti come proficui e positivi. Il centrocampista del Bayern Monaco porterebbe esperienza e fisicità, caratteristiche fondamentali per innalzare il livello del reparto mediano a disposizione del tecnico rossonero.

Nonostante l’ottimismo che filtra per l’esito dell’operazione, viene mantenuta una linea di necessaria cautela. Sebbene il Milan sia avanti rispetto alla concorrenza, mancano ancora l’accordo di massima definitivo e la chiusura formale della trattativa. La società sta lavorando ai fianchi dell’entourage del giocatore per definire i dettagli economici e burocratici necessari a regalare ai propri tifosi quello che sarebbe uno dei colpi più significativi del 2026.