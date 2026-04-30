Lukaku Milan, arriva la smentita secca: nessun contatto tra la dirigenza rossonera e l’entourage del belga

Lukaku Milan, il belga non è un obiettivo concreto: l’attaccante è concentrato solo sul recupero fisico dopo i recenti infortuni

Nonostante le indiscrezioni circolate freneticamente nelle ultime ore, il futuro di Romelu Lukaku non sembra incrociarsi con quello del Milan. A fare chiarezza sulla situazione è l’esperto di mercato Nicolò Schira, che ha smentito categoricamente le voci di un possibile approdo dell’attaccante belga a Milanello. Secondo quanto raccolto dal giornalista, non ci sarebbe stato alcun tentativo da parte dell’agente Federico Pastorello di offrire il calciatore alla dirigenza rossonera, spegnendo sul nascere una delle suggestioni più discusse della settimana.

Al momento, non esistono trattative in corso né contatti preliminari tra il club di via Aldo Rossi e l’entourage dell’ex centravanti dell’Inter. La strategia del Milan per il reparto offensivo sembra dunque orientata su altri profili, mentre il calciatore è attualmente assorbito da altre priorità che riguardano strettamente la sua condizione fisica dopo i recenti problemi che ne hanno condizionato l’impiego.

Il recupero fisico è l’unica priorità

Lukaku, infatti, sarebbe totalmente focalizzato sul suo ritorno in campo. Il belga sta lavorando duramente per completare la sua riabilitazione fisica e atletica, con l’obiettivo di tornare al top della forma nel minor tempo possibile. Le speculazioni di mercato, dunque, non troverebbero riscontro nella realtà dei fatti: il giocatore ha messo il lavoro sul campo davanti a qualsiasi discorso relativo a possibili trasferimenti, preferendo concentrarsi sul recupero della piena efficienza agonistica.