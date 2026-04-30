Tonali Milan, Fabrizio Romano spegne i sogni di ritorno: «Serie A scenario non realistico»

Tonali Milan, niente ritorno in Italia per l’ex bandiera: il Newcastle fissa il prezzo e i top club di Premier League sono pronti all’asta

Il futuro di Sandro Tonali continua a far sognare i tifosi italiani, ma le ultime notizie spengono bruscamente ogni speranza di rivederlo nel nostro campionato a breve. Nel consueto aggiornamento video sul proprio canale YouTube, l’esperto di mercato Fabrizio Romano ha fatto il punto sulla situazione dell’ex centrocampista del Milan, attualmente in forza al Newcastle. Nonostante i rumors che lo vorrebbero nuovamente in orbita Serie A, la realtà economica del mercato internazionale sembra spingere il calciatore verso una direzione opposta.

In passato la Juventus aveva effettuato dei sondaggi concreti per riportare il classe 2000 in Italia e anche per la prossima estate i bianconeri avrebbero accarezzato l’idea. Tuttavia, i costi dell’operazione sono considerati proibitivi per qualsiasi club italiano. Il Newcastle, forte di un investimento importante, non ha intenzione di fare sconti e la concorrenza interna alla Premier League sta già facendo lievitare la valutazione del cartellino, rendendo impossibile un inserimento dei club nostrani.

Secondo Romano, infatti, sono i giganti di Manchester, City e United, ad aver mostrato l’interesse più concreto per il centrocampista. La potenza di fuoco economica delle big inglesi garantisce al club detentore del cartellino le cifre richieste, blindando di fatto la permanenza di Tonali oltremanica. Per i sostenitori del Milan e per gli amanti del calcio italiano, l’ipotesi di un ritorno a casa rimane dunque una suggestione destinata a restare tale.

«Purtroppo rivederlo in Serie A non è uno scenario realistico per quest’estate. In passato la Juventus ha provato a riportarlo con sé, anche quest’estate ci avrebbe ripensato, ma la possibilità di riuscire a fare l’operazione con le cifre che chiederà il Newcastle, con tutta la concorrenza della Premier, è impossibile, perché i club inglesi, City e United, sono molto interessanti ed è molto verosimile che continui la sua carriera in Inghilterra».