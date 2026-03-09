Connect with us

Settore Giovanile Milan, il derby Under 15 e 16 è rossonero: torna alla vittoria anche Baldo. I risultati e la classifica, le ultime

7 ore ago

Settore Giovanile Milan, Milano è definitivamente rossonera: Cresta e Parolo festeggiano, Baldo torna a sorridere. I risultati e la classifica aggiornata dopo le gare del weekend

Un weekend ricco di gioia per tutti i tifosi rossoneri, anche il Settore Giovanile Milan ha regalato ulteriore soddisfazione nella stracittadina vinta doppiamente contro l’Inter, sorrisi anche per l’Under 17 di mister Baldo che torna ai tre punti su un campo non facile. Ecco di seguito i risultati nello specifico e la situazione di classifica aggiornata dopo le ultime sfide. Il Milan Under 15 di Cresta ha battuto di misura l’Inter, i rossoneri classe 2011 sono primi a più 2 dall’Atalanta e a più 10 dai cugini nerazzurri.

Stesso risultato anche per l’Under 16 di Parolo, 1-0 e tre punti conquistati nel derby contro l’Inter. Grazie a questa vittoria i rossoneri classe 2010 mantengono il vantaggio in classifica dall’Inter e guardano tutti dall’alto con 47 punti in 19 giornate. Altra gioia per il Settore Giovanile Milan: torna alla vittoria anche l’Under 17 di Baldo che rifila 5 gol in trasferta al Sudtirol, risultato finale 5-1 per i diavoli. Tre punti che garantiscono attualmente il quarto posto (33 punti) ma non mettono al sicuro da chi insegue: Cagliari e Como sono pronte a sfruttare ogni passo falso.

