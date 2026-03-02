Settore Giovanile Milan, Cresta e Parolo espugnano Como. Baldo si ferma ancora: il recap del weekend rossonero

Settore Giovanile Milan, goleade di Under 15 e 16 sul campo del Como ma l’Under 17 non sa più vincere: i risultati e la classifica aggiornata dopo la ventesima giornata di campionato. Le ultime

Un weekend dolce amaro per il Settore Giovanile Milan che trova la gioia grazie alle vittorie larghe di Under 15 e 16 a Como ma riporta anche l’ennesima fermata dell’Under 17 in campionato. Ecco di seguito i risultati nello specifico e la situazione in classifica aggiornata nel girone B. L’under 15 di mister Cresta ha battuto ampiamente il Como in trasferta per 4-1, un risultato importante per la classifica che ora vede i rossoneri classe 2011 ad un solo punto dall’Atalanta capolista, 41 vs 42. L’Inter pur avendo una gara in più resta a 34. Altra grande vittoria del Milan Under 16 guidato da Parolo, che sempre sul campo del Como, riesce a fare meglio del collega e porta a casa 3 punti frutto di uno splendido 5-0.

I ragazzi del 2010 sono ora al secondo posto con 44 punti ma con una gara da recuperare potenzialmente primi con vantaggio sui cugini nerazzurri. L’unica delusione del weekend del Settore Giovanile Milan giunge dall’Under 17 di Baldo che non trova la vittoria da ben 6 giornate (l’ultima a gennaio con la Cremonese). Anche questa settimana solo un pareggio casalingo (2-2 col Padova) ma la classifica è davvero corta: Inter e Verona sono quasi irraggiungibili, il Milan è quarto con 30 punti. Como, Cagliari, Padova e Monza sono tutte inseguitrici degne, Dalla quarta all’ottava (Monza) ci sono solo 5 punti per cui occhio ad ulteriori passi falsi che potrebbero complicare le cose.