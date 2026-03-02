Connect with us

News

Settore Giovanile Milan, Cresta e Parolo espugnano Como. Baldo si ferma ancora: il recap del weekend rossonero

Avatar di Fabio Zaccaria

Published

35 minuti ago

on

By

Seconda maglia Milan

Settore Giovanile Milan, goleade di Under 15 e 16 sul campo del Como ma l’Under 17 non sa più vincere: i risultati e la classifica aggiornata dopo la ventesima giornata di campionato. Le ultime

Un weekend dolce amaro per il Settore Giovanile Milan che trova la gioia grazie alle vittorie larghe di Under 15 e 16 a Como ma riporta anche l’ennesima fermata dell’Under 17 in campionato. Ecco di seguito i risultati nello specifico e la situazione in classifica aggiornata nel girone B. L’under 15 di mister Cresta ha battuto ampiamente il Como in trasferta per 4-1, un risultato importante per la classifica che ora vede i rossoneri classe 2011 ad un solo punto dall’Atalanta capolista, 41 vs 42. L’Inter pur avendo una gara in più resta a 34. Altra grande vittoria del Milan Under 16 guidato da Parolo, che sempre sul campo del Como, riesce a fare meglio del collega e porta a casa 3 punti frutto di uno splendido 5-0.

I ragazzi del 2010 sono ora al secondo posto con 44 punti ma con una gara da recuperare potenzialmente primi con vantaggio sui cugini nerazzurri. L’unica delusione del weekend del Settore Giovanile Milan giunge dall’Under 17 di Baldo che non trova la vittoria da ben 6 giornate (l’ultima a gennaio con la Cremonese). Anche questa settimana solo un pareggio casalingo (2-2 col Padova) ma la classifica è davvero corta: Inter e Verona sono quasi irraggiungibili, il Milan è quarto con 30 punti. Como, Cagliari, Padova e Monza sono tutte inseguitrici degne, Dalla quarta all’ottava (Monza) ci sono solo 5 punti per cui occhio ad ulteriori passi falsi che potrebbero complicare le cose.

Related Topics:

Il calcio del giorno

Ultimissime Milan

Bartesaghi Bartesaghi
Ultimissime Milan45 minuti ago Redazione Milannews24

Ultimissime Milan LIVE: gli aggiornamenti su Fullkrug e Gabbia, le condizioni di Bartesaghi

Ultimissime Milan LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa rossonera Ultimissime Milan...

Video

Bazzani Bazzani
HANNO DETTO1 settimana ago

Bazzani avverte: «Il Milan deve investire in attacco per colmare il gap con l’Inter. Con questo rendimento, l’anno scorso era qui» – VIDEO

Bazzani avverte il Milan sul gap dall’Inter. Le parole e l’analisi sulla stagione dei rossoneri dell’ex attaccante ai microfoni di...

Copyright 2025 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.

Change privacy settings
×