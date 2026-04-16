Mercato Milan, intreccio in corso per Vlahovic: il rebus rinnovo e la pedina… Nkunku. Ecco tutti i dettagli

Mercato Milan, Vlahovic resta il primo obiettivo per l’attacco e Nkunku può diventare la pedina per arrivare al centravanti serbo

Il Milan torna all’attacco per Dusan Vlahovic. Secondo l’apertura odierna de La Gazzetta dello Sport, il club rossonero ha rimesso nel mirino il centravanti serbo per rinforzare il reparto offensivo di Massimiliano Allegri in vista della prossima stagione. Il rallentamento nelle trattative per il rinnovo tra il giocatore e la Juventus ha spinto il Diavolo a muoversi con decisione, cercando di sfruttare l’incertezza sul futuro dell’ex Fiorentina per convincerlo a sposare il progetto milanista.

Mercato Milan, la strategia rossonera: il sacrificio di Nkunku per arrivare a Dusan

Per arrivare alla fumata bianca, la dirigenza di via Aldo Rossi ha già pronta la mossa finanziaria decisiva. La chiave del mercato rossonero potrebbe essere la cessione di Christopher Nkunku: dai proventi della partenza del francese arriverebbero infatti i fondi necessari per coprire l’importante investimento richiesto per il cartellino di Vlahovic. Il Milan vuole farsi trovare pronto nel caso in cui il rapporto tra il serbo e i bianconeri dovesse interrompersi definitivamente al termine del campionato.

Dalla sponda bianconera, però, la parola d’ordine resta prudenza. L’amministratore delegato della Juventus, Damien Comolli, è intervenuto recentemente per fare chiarezza sulla situazione del bomber, il cui contratto scadrà il prossimo 30 giugno: «Mi atterrò a quello che ho detto fin dall’inizio: parleremo alla fine della stagione. Quindi non aspettatevi nulla prima di allora. Mancano 6 settimane, so che Marco Ottolini ha avuto contatti con Dusan, ma non c’è da aspettarsi nulla prima della fine della stagione». Le prossime settimane saranno dunque decisive per capire se il futuro di Vlahovic sarà ancora a Torino o se si tingerà di rossonero.