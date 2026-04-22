Mercato Milan, a centrocampo spunta un nuovo nome: è un ex pupillo di Allegri. C’è la concorrenza dell’Atletico Madrid…

Mercato Milan, per il centrocampo spunta un nuovo nome: parliamo di un ex pupillo di Allegri. Ecco di chi si tratta e tutti i dettagli

In casa Milan, il futuro della mediana potrebbe parlare ancora una volta la lingua di Massimiliano Allegri. Secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb, in caso di permanenza sulla panchina rossonera nella prossima stagione, il tecnico avrebbe indicato in Nicolò Fagioli il profilo ideale per elevare la qualità del centrocampo. Il classe 2001, attualmente in forza alla Fiorentina, è un vecchio pallino dell’allenatore livornese, che lo ha già lanciato e valorizzato durante il biennio alla Juventus (2022-2024), dove il ragazzo aveva collezionato 45 presenze e 10 contributi al gol. Per Allegri, Fagioli rappresenterebbe una priorità assoluta, superando nelle gerarchie del gradimento anche profili internazionali come quello di Leon Goretzka.

Mercato Milan, dati e costi dell’affare: la valutazione di Commisso e la concorrenza

Fagioli si è consacrato a Firenze come uno dei centrocampisti più duttili del campionato, capace di agire sia da regista che da mezzala, mettendo a referto 3 gol e 3 assist in 41 presenze stagionali tra campionato e coppe.

«Qualora il Milan decidesse di accontentare il desiderio del suo tecnico, però, dovrebbe fronteggiare una concorrenza folta e piuttosto agguerrita» avverte la stampa specializzata. Sul talento piacentino non ci sono solo i club di Premier League, ma soprattutto l’Atlético Madrid di Diego Simeone, pronto a dare battaglia per portarlo in Spagna. Dal punto di vista economico, l’operazione non si preannuncia semplice: trasferitosi dalla Juventus ai viola per circa 15 milioni di euro più il 10% sulla futura rivendita, oggi il suo valore di mercato è sensibilmente lievitato. Attualmente la valutazione oscilla tra i 25 e i 30 milioni di euro, una cifra che riflette la crescita costante del calciatore e la bottega cara della Fiorentina.