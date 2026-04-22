Mercato Milan, ma qual è l’identikit dell’attaccante chiesto da Allegri? Ecco le caratteristiche e tutti i dettagli

Mercato Milan, ecco le caratteristiche e tutti i dettagli dell’identikit dell’attaccante richiesto da Massimiliano Allegri

Il Milan ha messo nel mirino la priorità assoluta per il prossimo mercato: l’acquisto di un grande attaccante che possa finalmente raccogliere il testimone lasciato da Ibrahimovic e Giroud. Come riportato dal Corriere della Sera, la dirigenza rossonera è al lavoro per risolvere il deficit realizzativo che ha caratterizzato la stagione. Durante l’anno, Massimiliano Allegri ha tentato l’intuizione tattica di trasformare Rafael Leao in una prima punta; tuttavia, nonostante i segnali positivi sulla concretezza mostrati in alcuni frangenti, l’esperimento non ha garantito la continuità realizzativa sperata. Per tornare a essere protagonisti ai massimi livelli, servirà un profilo di ruolo, un vero specialista dell’area di rigore.

Mercato Milan, niente scommesse, solo certezze: i nomi sul tavolo di Furlani

Negli incontri preliminari tra l’ad Giorgio Furlani, il ds Igli Tare e il tecnico livornese, è emersa una strategia chiara: il Milan cercherà un giocatore esperto, capace di avere un impatto immediato.

«L’identikit è quello di un giocatore esperto e pronto all’uso, dunque niente scommesse» chiarisce il quotidiano, sottolineando come Allegri desideri un elemento decisivo fin dal primo giorno. I nomi monitorati dal club sono di profilo internazionale: «Tra i nomi monitorati dal Diavolo ci sono anche quelli di Vlahovic, Lewandowski e Sorloth». Se per il polacco del Barcellona le voci sembrano essersi raffreddate nelle ultime ore, resta caldissima la pista che porta a Dusan Vlahovic, con il Milan pronto a sfruttare l’incertezza sul suo futuro alla Juventus. Parallelamente, la pista Sorloth rimane una valida alternativa per garantire forza fisica e presenza nel cuore delle difese avversarie.