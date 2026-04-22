Mercato Milan, i rossoneri approfittano di un’occasione dal Napoli? Ecco il punto sul nuovo attaccante per Allegri

Mercato Milan, per l’attacco rossonero spunta una grande occasione che arriva da Napoli: ecco svelati tutti i dettagli

Il rapporto tra Romelu Lukaku e il Napoli sembra essere giunto al capolinea nel modo più brusco possibile. La scintilla che ha fatto esplodere il caso è stato il rifiuto del belga di rientrare a Castel Volturno durante l’ultima sosta per le Nazionali, un gesto che ha sancito la rottura definitiva con il tecnico Antonio Conte. La società azzurra, con in testa il presidente De Laurentiis e il DS Manna, ha ormai deciso di mettere sul mercato l’attaccante trentatreenne, stanca di certi atteggiamenti poco professionali.

«Il belga è fatto così, non è certo la prima volta che assume comportamenti poco professionali: quando non è più la ‘prima donna’ della squadra, abbandona tutto e tutti infischiandosene delle conseguenze. De Laurentiis e Manna lo hanno già scaricato: ‘Big Rom’ è sul mercato, con tutte le enormi difficoltà nel piazzare un 33enne che guadagna tanto e che nelle ultime stagioni è stato più in infermeria che in campo».

Mercato Milan, l’ombra dell’Atletico Madrid e le mosse di Allegri

Il futuro di Lukaku potrebbe essere legato a un incastro internazionale con l’Atletico Madrid. Se il “Cholo” Simeone riuscisse a piazzare altrove il norvegese Sorloth, Lukaku diventerebbe un’opzione concreta per i Colchoneros con una valutazione intorno ai 10 milioni. Proprio Sorloth è finito nel mirino del Milan, dove Massimiliano Allegri attende un rinforzo di peso per l’attacco.

I rossoneri sognano Lewandowski a parametro zero, ma il polacco è tentato dalla MLS e dal Barcellona. La pista Vlahovic resta complicata per via delle commissioni, motivo per cui la terza via rappresentata da Sorloth (17 gol stagionali) sta prendendo quota. Non resta che attendere i prossimi mesi per capire se questo valzer di punte sposterà gli equilibri del prossimo campionato.