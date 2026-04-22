Mercato Milan, Tiago Gabriel è più di un’idea: sorpasso al Napoli per il difensore del Lecce. Ecco tutti i dettagli e le cifre

Mercato Milan, Tiago Gabriel può diventare un nome concreto per la difesa rossonera: pronto il sorpasso al Napoli

In vista del ritorno in Champions League, ormai quasi aritmetico, il Milan ha iniziato a muoversi con decisione per rinforzare la rosa da mettere a disposizione di Massimiliano Allegri. Sebbene la priorità rimanga l’acquisto di un centravanti di peso, la dirigenza rossonera sta lavorando intensamente per blindare la difesa del futuro. Il nome caldo delle ultime ore, come riportato da Calciomercato.it, è quello di Tiago Gabriel, difensore portoghese classe 2004 che sta incantando con la maglia del Lecce.

«Si tratta dell’ennesima ‘scoperta’ di Pantaleo Corvino: lo ha pagato appena 1 milione, bonus esclusi, e ora la valutazione del classe 2004 tocca già quota 30 milioni di euro. Sul difensore alto 196cm e nato in Francia ci sono anche dei club inglesi, ma il Milan sembra fare sul serio. Per ‘Tuttosport’ si è già incontrato con gli agenti, proprio per cercare in qualche modo di piazzarsi in pole position. Quantomeno rispetto al Napoli, già mossosi nei mesi scorsi».

Mercato Milan, l’asse con il Lecce e l’ombra della retrocessione

Il Milan punta a sfruttare gli eccellenti rapporti con il club salentino, consolidati dopo l’operazione che ha coinvolto il giovane Camarda. L’obiettivo della dirigenza rossonera è quello di ottenere uno sconto sulla valutazione del cartellino, magari inserendo delle contropartite tecniche nell’affare. La trattativa potrebbe subire un’accelerazione decisiva in base all’esito della lotta salvezza: il Lecce di Eusebio Di Francesco si trova attualmente in una posizione delicata di classifica e una sua eventuale retrocessione farebbe inevitabilmente calare le pretese economiche per il gigante portoghese.