Mercato Milan, svelate tutte le strategie per l’estate! Dal primo nome per la difesa rossonera fino ai due nomi per il centrocampo

Mercato Milan, Luca Bianchin svela tutte le strategie rossonere in vista dell’estate: priorità all’attaccante, mentre per difesa e centrocampo…

Il mercato del Milan entra nel vivo con una strategia chiara: rinforzare la colonna vertebrale della squadra per affrontare il ritorno nell’Europa che conta. Come riportato da Luca Bianchin su La Gazzetta dello Sport, la dirigenza ha già individuato i profili ideali per elevare il livello qualitativo della rosa, pur mantenendo un occhio attentissimo al bilancio. Il primo obiettivo per importanza resta il centravanti, da chiudere possibilmente nelle prime settimane dell’estate, ma è in difesa e a centrocampo che si stanno giocando le partite più intricate.

Mercato Milan, difesa: Mario Gila è l’obiettivo numero uno

Per il reparto arretrato, il nome di Mario Gila della Lazio è diventato prioritario. Lo spagnolo ha superato nelle gerarchie dei desideri altre opzioni come Kristensen dell’Udinese, considerato meno pronto per i palcoscenici internazionali.

«Difensore centrale Milan: Gila è il 1° nome, con distacco sul 2°. Lotito punta a incassare 20-25M e può farcela perché la concorrenza è forte: Napoli, Inter, Juve. Le alternative sono di un livello differente. Kristensen dell’Udinese piace ma è meno forte. Inutile aspettarsi una pioggia di spese. Il Milan cerca anche un giocatore sugli esterni: un quinto alla Saelemaekers o un’ala per giocare (anche) col 4-3-3? Nel secondo caso, più che possibile, Antonio Nusa è un’opzione, gradita, forse troppo cara, affascinante».

Mercato Milan, centrocampo: il pressing su Goretzka e l’ombra di Kovacic

A centrocampo, la richiesta di Massimiliano Allegri è precisa: serve leadership ed esperienza internazionale. Il profilo che mette tutti d’accordo è quello di Leon Goretzka, in uscita dal Bayern Monaco, anche se le pretese d’ingaggio del tedesco rappresentano lo scoglio principale.

«Goretzka: il Milan ha chiamato e richiamato, è considerato l’ideale. Convincerlo non è semplice, chiede molto. Il Milan finora non si è mosso con decisione su altri profili, ma segue il mercato, in un’estate in cui potrebbe spostarsi anche Kovacic, amicone di Modric. Solo dopo la qualificazione alla Champions, il Milan accelererà e prenderà decisioni definitive sui grandi nodi dell’estate. Il primo è la panchina».