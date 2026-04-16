Mercato Milan, per Lewandowski è sfida alla Juventus: ma attenzione all’alternativa. Ecco tutti i dettagli

Mercato Milan, per Lewandowski è sfida alla Juventus e c’è l’intreccio con Vlahovic. Intanto spunta l’alternativa dal Chelsea

Il Milan punta in alto per l’attacco del futuro. Oltre al ritorno di fiamma per Dusan Vlahovic, la dirigenza rossonera sta valutando profili di caratura internazionale per regalare a Massimiliano Allegri un centravanti da top club. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, i nomi caldi nelle ultime ore sono quelli di Robert Lewandowski e Nicholas Jackson, due piste diverse per caratteristiche ed età, ma entrambe estremamente suggestive per il nuovo corso del Diavolo.

Mercato Milan, Lewandowski ai saluti con il Barcellona: è sfida alla Juve

Il futuro di Robert Lewandowski sembra essere sempre più lontano dalla Spagna. L’attaccante polacco è in scadenza di contratto con il Barcellona e, nonostante i tentativi dei blaugrana per un rinnovo al ribasso, l’addio a fine stagione appare l’ipotesi più probabile. Il suo agente sta già sondando il terreno in tutta Europa e l’Italia rappresenta una destinazione gradita: «Lewandowski non ha ancora preso una decisione definitiva, ma il suo entourage ha aperto i dialoghi con il Milan». Sullo sfondo, però, resta viva anche la concorrenza della Juventus, pronta a sfidare i rossoneri per assicurarsi il fuoriclasse ex Bayern.

Un altro nome che stuzzica la fantasia dei vertici milanisti è quello di Nicholas Jackson. Di proprietà del Chelsea, l’attaccante sta vivendo l’attuale stagione in prestito al Bayern Monaco, ma il mancato raggiungimento del numero minimo di presenze per il riscatto obbligatorio lo riporterà a Londra a giugno. Tuttavia, difficilmente Jackson resterà ai “Blues”, che sono pronti a metterlo nuovamente sul mercato. Il Milan monitora con attenzione la situazione, consapevole che il giovane senegalese potrebbe rappresentare l’investimento ideale per fisicità e prospettiva.