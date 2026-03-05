Bonaventura annuncia il suo addio al calcio: «Quando non senti più il fuoco dentro devi dire basta. Ecco la squadra a cui sono più legato…»

Bonaventura annuncia il suo addio al calcio con un messaggio pubblicato sui social: ecco tutte le sue parole

Il calcio italiano saluta uno dei suoi protagonisti più tecnici e silenziosi. Giacomo “Jack” Bonaventura, attualmente svincolato dopo le ultime stagioni ad alto livello, ha deciso di appendere gli scarpini al chiodo. Una scelta sofferta ma lucida, comunicata attraverso un toccante messaggio social. Il centrocampista, che ha vissuto gli anni della transizione rossonera sotto la guida di diversi tecnici tra cui lo stesso Massimiliano Allegri, lascia un vuoto di classe ed equilibrio nel centrocampo.

La motivazione del ritiro risiede tutta nella perdita di quegli stimoli agonistici che lo hanno sempre contraddistinto: «Quando non senti più il fuoco dentro, secondo me è arrivato il momento. È inutile che poi uno continui a giocare e trascinarsi, rischi di non divertirti più». Per Jack, il calcio è sempre stato passione pura, e venire meno a questo principio avrebbe significato tradire se stesso.

Bonaventura, il legame indissolubile con il Milan

Nel ripercorrere la sua carriera, Bonaventura non ha avuto dubbi nell’indicare la tappa più significativa del suo percorso professionale. Nonostante il rispetto per le altre maglie vestite, il periodo trascorso a San Siro rimane indelebile nella sua memoria sportiva.

Il calciatore ha voluto rendere omaggio ai club che lo hanno formato e consacrato: «Sicuramente la squadra in cui ho giocato di più è stata il Milan: ci sono rimasto sei anni ed è quella a cui sono più legato». Oltre ai colori rossoneri, Jack ha citato con affetto Atalanta e Fiorentina, tappe fondamentali di una crescita costante che lo ha portato a essere un esempio per i compagni: «Mi piacerebbe essere ricordato come un appassionato di calcio, uno che ha lavorato tanto e ha sempre cercato di dare il massimo, senza scorciatoie».