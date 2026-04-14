Allegri Milan, con la Champions League scatta il rinnovo: ma senza un mercato all’altezza l’addio non è escluso…

Allegri Milan, il futuro del tecnico livornese è tutt’altro che scontato: senza un mercato all’altezza cresce l’ipotesi della panchina Azzurra

Il finale di questa Serie A si preannuncia infuocato, con un testa a testa avvincente tra Massimiliano Allegri e Antonio Conte. I due tecnici, attualmente impegnati a blindare il secondo posto in classifica rispettivamente con Milan e Napoli, sono i profili principali per la successione di Rino Gattuso sulla panchina dell’Italia. Nonostante la candidatura di Roberto Mancini, il duello sembra ormai ristretto ai due grandi rivali, con scenari che mutano rapidamente.

La Gazzetta dello Sport evidenzia un sorpasso importante nella corsa alla Nazionale, spiegando che «nelle ultime ore le quotazioni di Allegri sono in ascesa». Sebbene il club rossonero stia già programmando il 2026-2027 con lui, la permanenza non è affatto scontata. Con il traguardo della Champions League, scatterebbe il rinnovo automatico del contratto fino al 2028 (con opzione per il 2029), ma il tecnico livornese non si accontenterà di una conferma formale senza garanzie tecniche.

Allegri Milan, un mercato da scudetto per evitare l’addio verso la maglia azzurra

Il nodo cruciale riguarda infatti le ambizioni future della società di via Aldo Rossi. Per restare sulla panchina del Milan, «Allegri chiederà più potere decisionale nella scelta dei rinforzi e una campagna acquisti importante per poter lottare il prossimo anno per lo scudetto». Se queste promesse non dovessero concretizzarsi, l’ipotesi di diventare Commissario Tecnico diventerebbe una tentazione fortissima. Lo stesso Max non ha mai smentito l’interesse per il ruolo, limitandosi a dichiarare che «ancora non c’è un presidente federale». Dopo un’annata dedicata alla ricostruzione, l’allenatore vuole tornare a vincere e chiede un mercato all’altezza: in caso contrario, l’addio estivo resterebbe una possibilità concreta.