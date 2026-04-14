Mercato Milan, finisce subito l’avventura rossonera di Fullkrug! Fabrizio Romano svela il futuro dell’attaccante tedesco

Mercato Milan, il club rossonero non eserciterà il diritto di riscatto per l’attaccante, che si prepara a lasciare la corte di Allegri

L’avventura di Niclas Füllkrug con la maglia del Milan sembra essere arrivata ai titoli di coda. Nonostante l’impegno dimostrato e qualche fiammata che aveva acceso l’entusiasmo dei tifosi a San Siro, la dirigenza rossonera ha scelto di non proseguire il rapporto con il centravanti tedesco. La decisione si inserisce in un piano di rinnovamento del reparto offensivo, dove il tecnico Massimiliano Allegri cerca profili con caratteristiche diverse per affrontare la prossima stagione e gli impegni europei.

Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Fabrizio Romano attraverso il suo profilo X, il destino dell’attaccante è ormai segnato: «Niclas Füllkrug, lascerà il Milan a giugno senza attivare la clausola di 5 milioni di euro». Il club di via Aldo Rossi ha dunque deciso di non investire i 5 milioni di euro previsti dall’accordo per il riscatto definitivo. Nonostante la cifra contenuta, il Milan preferisce liberare spazio salariale e uno slot in attacco per puntare su obiettivi più giovani e funzionali alla filosofia di gioco che la proprietà intende implementare nel prossimo futuro.

Mercato Milan, un addio già scritto verso il campionato inglese

Il futuro di Füllkrug non sarà però a tinte rossonere nemmeno nel lungo periodo. Come precisato dallo stesso Romano, per il tedesco si prospetta un ritorno temporaneo in Premier League: «Füllkrug tornerà al West Ham e lascerà nuovamente il club inglese». Gli Hammers, proprietari del cartellino, non sembrano intenzionati a trattenerlo e cercheranno immediatamente una nuova sistemazione, probabilmente in Bundesliga, dove il calciatore gode ancora di grande stima. Per il Milan di Allegri, questa mossa rappresenta il primo tassello di un restyling offensivo che promette di essere profondo e ambizioso durante la prossima sessione estiva.