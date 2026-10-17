La Uefa elogia il Milan visto contro il Salisburgo: è dei rossoneri la “Performance della settimana”

La Uefa elogia il Milan visto contro il Salisburgo: la squadra di Amorim conquista il riconoscimento di “Performance of Week”

Il Milan si prende anche un riconoscimento della UEFA Europa League dopo la netta vittoria per 4-0 sul campo del Salisburgo. Giovedì sera i rossoneri hanno dominato la sfida della seconda giornata di Europa League, riuscendo a indirizzare il match già nella prima frazione e gestendo poi senza particolari difficoltà il largo vantaggio.

La partita era arrivata dopo diverse modifiche rispetto agli undici abitualmente utilizzati in campionato. Rúben Amorim ha infatti dato spazio a diversi giocatori meno impiegati, ma le seconde linee hanno risposto nel migliore dei modi, confermando la profondità dell’organico a disposizione del tecnico portoghese.

Milan, Cisse protagonista assoluto

Il volto della serata è stato senza dubbio Alphadjo Cisse. Il giovane rossonero ha realizzato una straordinaria tripletta, diventando, secondo quanto riportato dalla UEFA, il più giovane autore di una tripletta nella storia delle competizioni europee.

Una prestazione che ha impreziosito una prova collettiva particolarmente convincente. Il Milan ha infatti trovato gol, intensità e solidità, riuscendo a chiudere la pratica già prima del triplice fischio.

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La UEFA premia la prestazione del Milan

A certificare la qualità della serata rossonera è arrivato anche il riconoscimento della UEFA. L’organo del calcio europeo ha infatti scelto il Milan come “Performance of the Week”, ovvero la prestazione della settimana.

Un premio che fotografa soprattutto la prova collettiva offerta alla Red Bull Arena: non soltanto la tripletta di Cisse, ma una prestazione convincente dell’intero gruppo, arrivata in una gara nella quale Amorim aveva deciso di modificare profondamente il proprio undici.