Milan, possibile assenza pesante per il Bologna: Piccoli a rischio per San Siro

L’attaccante rossoblù si ferma contro l’Inter per un problema ai flessori: il Milan osserva in vista della sfida del 28 ottobre

Il Milan osserva con attenzione le condizioni di Roberto Piccoli, uscito anzitempo durante Bologna-Inter e ora a rischio per il prossimo impegno contro i rossoneri.

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Al trentesimo minuto della sfida contro i nerazzurri, il centravanti rossoblù è stato costretto a lasciare il terreno di gioco a causa di un problema ai flessori della coscia. Un infortunio che preoccupa il Bologna, soprattutto considerando l’avvicinarsi della gara contro il Milan, in programma il 28 ottobre alle ore 18:30 a San Siro.

Per conoscere l’entità del problema sarà necessario attendere gli esami strumentali, che il giocatore svolgerà nei prossimi giorni. Soltanto dopo gli accertamenti sarà possibile stabilire con maggiore precisione i tempi di recupero e capire se Piccoli riuscirà a essere a disposizione per la trasferta milanese.

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In casa rossonera, la situazione viene inevitabilmente seguita con interesse. L’eventuale assenza del centravanti rappresenterebbe un possibile vantaggio per il Milan, che potrebbe affrontare una squadra priva di una delle proprie soluzioni offensive.

Al momento, tuttavia, non ci sono certezze: tutto dipenderà dalla diagnosi e dall’evoluzione dell’infortunio. In vista della sfida di San Siro, le condizioni di Piccoli restano dunque da monitorare, con il Bologna in attesa di conoscere l’entità dello stop.