Leao in campo appena 16 minuti con il Galatasaray! La reazione stizzita del portoghese fa scalpore: ma la colpa è di un infortunio

Leao è entrato al 61’ contro il Gençlerbirligi, ma Okan Buruk lo ha sostituito dopo appena un quarto d’ora: dietro la decisione però c’è un problema muscolare

Pomeriggio complicato per Rafael Leao. L’ex attaccante del Milan, oggi al Galatasaray, è stato protagonista di un episodio inizialmente apparso piuttosto sorprendente nella sfida vinta 1-0 dalla squadra di Okan Buruk sul campo del Gençlerbirligi.

Il portoghese, inizialmente lasciato in panchina dopo i 90 minuti disputati nella pesante sconfitta contro il Barcellona in Champions League, è entrato al 61′ all’interno di un triplo cambio. La sua partita, però, è durata appena 16 minuti.

Leao dentro al 61′, fuori al 77′

Al 77′ Buruk ha infatti richiamato Leao in panchina per inserire Gül, che nel finale sarebbe diventato decisivo. L’attaccante turco ha infatti segnato il gol dell’1-0 che ha permesso al Galatasaray di conquistare altri tre punti e mantenere la vetta del campionato dopo otto giornate.

La sostituzione di Leao aveva inizialmente lasciato tutti sorpresi. Il portoghese è tornato in panchina sulle proprie gambe, mostrando anche un evidente disappunto, facendo pensare a una scelta esclusivamente tecnica da parte dell’allenatore.

Leao, problema all’inguine: domani gli esami

Dietro la sostituzione, invece, ci sarebbe un motivo fisico. Leao ha accusato un problema muscolare all’inguine durante i pochi minuti trascorsi in campo e non è stato quindi in grado di proseguire la partita.

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La reale entità dell’infortunio verrà valutata nella giornata di domani, quando l’ex rossonero dovrebbe sottoporsi a una risonanza magnetica. Soltanto gli accertamenti permetteranno di stabilire i tempi di recupero.

Al momento, dunque, Leao è a rischio per la prossima sfida di Champions League, in programma mercoledì sul campo del Lille.