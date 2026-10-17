 La Dea ha riscritto la storia recente di Milan Atalanta! I numeri parlano chiaro e sorridono a Sarri anche a San Siro
Home > News > La Dea ha riscritto la storia recente di Milan Atalanta! I numeri parlano chiaro e sorridono a Sarri anche a San Siro
News

La Dea ha riscritto la storia recente di Milan Atalanta! I numeri parlano chiaro e sorridono a Sarri anche a San Siro

Foto autore
Published 11 ore fa il 17 Ottobre 2026
By
Milan Atalanta, scontro aereo tra Pavlovic e De Ketelaere

La Dea ha riscritto la storia recente di Milan Atalanta! I numeri dei precedenti tra le due squadre a San Siro sorridono a Sarri

Dopo la convincente vittoria ottenuta in Europa League sul campo del Salisburgo, il Milan di Rúben Amorim è pronto a tornare protagonista in campionato. Domani, alle 18.00, i rossoneri ospiteranno a San Siro l’Atalanta di Maurizio Sarri, in una sfida che presenta diverse insidie.

Calcio News 24 sempre con te su Google

Seguici su Google News per non perdere nemmeno una notizia di calciomercato e i risultati in tempo reale.

Seguici Ora

La squadra bergamasca arriva all’appuntamento in una situazione complicata dal punto di vista numerico, considerando i numerosi giocatori indisponibili. Nonostante l’emergenza, però, la Dea resta un avversario particolarmente scomodo per il Milan, soprattutto considerando quanto accaduto negli ultimi confronti disputati a Milano.

Milan-Atalanta, numeri favorevoli alla Dea

Come evidenziato dalle statistiche relative alla sfida, l’Atalanta è imbattuta da sei partite consecutive contro il Milan in Serie A. Il bilancio del parziale è di quattro vittorie e due pareggi a favore dei bergamaschi. Una striscia che assume ulteriore peso se si considera il rendimento recente a San Siro. L’Atalanta ha infatti vinto le ultime due sfide disputate in casa del Milan.

Milan Atalanta puoi vederla su DAZN: clicca qui per le offerte del momento

Le statistiche sorridono al Milan però in caso di sguardo globale delle statistiche, con i rossoneri che hanno vinto 73 delle 154 sfide tra le due squadre, di cui 40 su 77 in casa. Sono 23 i pareggi casalinghi contro la Dea dei rossoneri che ha perso in totale 32 volte di cui 14 in casa, in quello che è diventato un vero e proprio big match solo nelle stagioni più recenti dei nerazzurri.

Per i rossoneri esiste dunque anche un piccolo record negativo da evitare: nella propria storia il Milan ha perso tre gare casalinghe consecutive contro l’Atalanta soltanto una volta, tra il 1941 e il 1943.

LEGGI ANCHE – Ultimissime Milan Live, notizie del giorno | LIVE Tempo reale

La sfida di domani rappresenta quindi un appuntamento importante per Amorim, chiamato a dare continuità al successo europeo e, allo stesso tempo, a interrompere una tradizione recente favorevole alla formazione bergamasca.

LA PLAYLIST DELLE NOSTRE TOP NEWS

×