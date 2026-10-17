La Dea ha riscritto la storia recente di Milan Atalanta! I numeri parlano chiaro e sorridono a Sarri anche a San Siro

La Dea ha riscritto la storia recente di Milan Atalanta! I numeri dei precedenti tra le due squadre a San Siro sorridono a Sarri

Dopo la convincente vittoria ottenuta in Europa League sul campo del Salisburgo, il Milan di Rúben Amorim è pronto a tornare protagonista in campionato. Domani, alle 18.00, i rossoneri ospiteranno a San Siro l’Atalanta di Maurizio Sarri, in una sfida che presenta diverse insidie.

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La squadra bergamasca arriva all’appuntamento in una situazione complicata dal punto di vista numerico, considerando i numerosi giocatori indisponibili. Nonostante l’emergenza, però, la Dea resta un avversario particolarmente scomodo per il Milan, soprattutto considerando quanto accaduto negli ultimi confronti disputati a Milano.

Milan-Atalanta, numeri favorevoli alla Dea

Come evidenziato dalle statistiche relative alla sfida, l’Atalanta è imbattuta da sei partite consecutive contro il Milan in Serie A. Il bilancio del parziale è di quattro vittorie e due pareggi a favore dei bergamaschi. Una striscia che assume ulteriore peso se si considera il rendimento recente a San Siro. L’Atalanta ha infatti vinto le ultime due sfide disputate in casa del Milan.

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Le statistiche sorridono al Milan però in caso di sguardo globale delle statistiche, con i rossoneri che hanno vinto 73 delle 154 sfide tra le due squadre, di cui 40 su 77 in casa. Sono 23 i pareggi casalinghi contro la Dea dei rossoneri che ha perso in totale 32 volte di cui 14 in casa, in quello che è diventato un vero e proprio big match solo nelle stagioni più recenti dei nerazzurri.

Per i rossoneri esiste dunque anche un piccolo record negativo da evitare: nella propria storia il Milan ha perso tre gare casalinghe consecutive contro l’Atalanta soltanto una volta, tra il 1941 e il 1943.

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La sfida di domani rappresenta quindi un appuntamento importante per Amorim, chiamato a dare continuità al successo europeo e, allo stesso tempo, a interrompere una tradizione recente favorevole alla formazione bergamasca.