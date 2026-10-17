Ravezzani su Camarda e Cisse: «Il primo sconta eccessive attese, l’altro è importante»

Ravezzani ha commentato nel suo canale YouTube le prestazioni di Camarda e Cisse in Europa League contro il Salisburgo. Questo il suo giudizio sui due

Nel suo canale YouTube, il direttore di Telelombardia Fabio Ravezzani ha analizzato la prestazione dei rossoneri contro il Salisburgo nel match della seconda giornata di Europa League vinto 0-4 dal Milan, soffermandosi in particolare sul momento di Camarda e sul rendimento di Cissé, autore di una tripletta nel corso del match. Il giornalista ha invitato a ridimensionare le aspettative sul giovane attaccante e ha indicato nel classe 2006 un possibile profilo alternativo a Gonçalo Ramos.

LE ECCESSIVE ATTESE SU CAMARDA – «Su Camarda bisogna aprire però una parentesi secondo me importante. Camarda sconta le eccessive attese che sono state rivolte nei suoi riguardi quando aveva ancora poco più di sedici, diciassette anni e si diceva ‘è un fenomeno, deve giocare titolare lui’, ed erano tutte considerazioni fuori luogo, semplicemente perché un calciatore di diciassette anni che fa tantissimi gol nelle giovanili deve essere un profilo atteso e fatto crescere con calma».

CISSÉ PUÒ ESSERE L’ALTERNATIVA A GONÇALO RAMOS – «Oggi ho scoperto una cosa importante: che Cisse è un giocatore importante, è un giocatore determinante, un giocatore che sa fare gol. Potrebbe essere lui alla fine la vera alternativa a Goncalo Ramos, visto che Camarda purtroppo ha fatto una partita ancora una volta incolore».

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L’analisi di Ravezzani, affidata al suo canale YouTube, apre dunque un confronto interno al reparto offensivo del Milan. La vittoria sul Salisburgo ha permesso a Cissé di mettersi ulteriormente in evidenza, mentre Camarda dovrà continuare il proprio percorso di crescita senza farsi condizionare dalle aspettative costruite attorno al suo talento.