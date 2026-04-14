Mercato Milan, Di Marzio torna a parlare di Leao: «Non è incedibile, ma di offerte non ce ne sono. Sull’Arabia dico che…»

Mercato Milan, Di Marzio svela nuovi dettagli sui tanti rumors attorno al futuro di Rafael Leao: le sue parole

Il nome di Rafael Leão torna prepotentemente al centro delle cronache di calciomercato. Nonostante il suo ruolo centrale nel progetto tecnico guidato da Massimiliano Allegri, le dinamiche estive potrebbero portare a scenari imprevisti. Durante la trasmissione “Sky Calcio-Mercato, l’Originale”, il noto giornalista Gianluca Di Marzio ha analizzato la situazione attuale, sottolineando come la posizione del club rossonero non sia di totale chiusura di fronte a eventuali acquirenti.

Secondo l’esperto, la dirigenza meneghina non ha ancora ricevuto comunicazioni ufficiali, ma la strategia sembra tracciata. Di Marzio ha infatti affermato: «Finora non sono mai arrivate offerte, è chiaro che se dovessero arrivare proposte il Milan ci penserebbe, di sicuro il ragazzo non è incedibile». Queste parole confermano che, pur non essendoci una volontà esplicita di svendere il talento lusitano, la società rimarrebbe in ascolto nel caso in cui arrivasse una proposta economica ritenuta congrua al valore del calciatore.

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Oltre alla volontà del club, entra in gioco il desiderio del giocatore. Negli ultimi mesi si è parlato con insistenza di un interesse concreto proveniente dall’Arabia Saudita, ma Di Marzio si è mostrato piuttosto scettico sulla fattibilità di un trasferimento in quella direzione. Il giornalista ha concluso il suo intervento con una riflessione importante: «Ho dei dubbi però a pensare che Leao possa accettare offerte dall’estero, si dice dell’Arabia per esempio, ma non vedo Leao oggi pronto ad accettare un’offerta dell’Al-Hilal per dire, ho dei dubbi». Resta dunque da capire quale sarà la mossa dei grandi club europei e se il richiamo di altri campionati potrà convincere il numero dieci a lasciare la Serie A.