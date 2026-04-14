Mercato Milan, Pulisic seguito da Liverpool e Tottenham: il club rossonero ascolta le offerte, ma da quale cifra in su? I dettagli

Mercato Milan, Leao e non solo: attenzione al futuro di Pulisic! Liverpool e Tottenham sulle tracce dell’attaccante rossonero

Il momento di forma non è dei migliori e il campo sembra aver smarrito la sua firma d’autore: Christian Pulisic non trova la via del gol in partite ufficiali con il Milan dallo scorso 28 dicembre, quando andò a segno contro l’Hellas Verona. Eppure, il fascino dell’attaccante americano resta intatto oltremanica, dove la sua velocità e la sua esperienza internazionale continuano a riscuotere grandi consensi. Secondo quanto riportato questa mattina da «Il Giornale», il numero 11 rossonero sarebbe finito nel mirino di due pesi massimi della Premier League.

Liverpool e Tottenham starebbero infatti monitorando con estrema attenzione la situazione del calciatore in vista della prossima stagione. I “Reds”, pronti a una possibile ristrutturazione offensiva, e gli “Spurs” di Roberto De Zerbi, a caccia di profili tecnici per il loro gioco dinamico, vedono in Pulisic un innesto di assoluta qualità. La dirigenza rossonera, dal canto suo, non avrebbe ancora alzato muri invalicabili, ma avrebbe già stabilito l’asticella economica per sedersi al tavolo delle trattative.

Mercato Milan, la soglia dei 60 milioni per far vacillare via Aldo Rossi

In un mercato sempre più condizionato dalle esigenze di bilancio e dalla necessità di finanziare nuovi colpi in entrata per lo scacchiere di Massimiliano Allegri, nessuno può considerarsi incedibile di fronte a cifre monstre. Il quotidiano milanese chiarisce che il club rossonero potrebbe seriamente valutare l’addio del “Capitan America” solo davanti a una proposta indecente.

Le condizioni per il via libera sono chiare, come riportate da Il Giornale: «Se dovesse arrivare in via Aldo Rossi un’offerta da 60 milioni di euro, il club rossonero potrebbe anche vacillare e aprire alla partenza dell’attaccante americano». Una plusvalenza importante che permetterebbe al Milan di reinvestire pesantemente sul mercato, pur rinunciando a uno dei volti più iconici del progetto degli ultimi anni. Resta da capire se i club inglesi trasformeranno questo interesse in un’offerta ufficiale capace di far traballare le certezze del club milanese.