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Milan Futuro Nuova Sondrio, amaro pareggio per Oddo: sfuma la vittoria nel finale
Milan Futuro Nuova Sondrio, i giovani rossoneri non vanno oltre il 2-2 casalingo contro la compagine valtellinese, pagando alcune disattenzioni difensive
Si chiude con un pizzico di delusione il pomeriggio del Milan Futuro, che tra le mura amiche impatta per 2-2 contro la Nuova Sondrio. Una sfida che lascia l’amaro in bocca alla formazione guidata da Massimo Oddo, a causa di una gestione dei momenti chiave che ha vanificato quanto di buono costruito sul piano della manovra.
Il match si sblocca immediatamente grazie alla vivacità dei padroni di casa. Al 7′, i rossoneri guadagnano un calcio di rigore che Chaka Traorè trasforma con estrema freddezza calciando centrale. Tuttavia, il dominio del Diavolo viene incrinato al 23′ dalla prima sbavatura difensiva: su un calcio piazzato dalla destra, Longo svetta più in alto di tutti e batte l’incolpevole Torriani.
Nella seconda frazione, la squadra di Oddo rientra in campo con la giusta cattiveria. Al 59′ arriva il nuovo sorpasso: Sala pesca con un’imbucata precisa Geroli, subentrato da pochi istanti, che da pochi passi non sbaglia. Sembrava il preludio a un successo meritato, ma l’imprevisto è dietro l’angolo. All’82’, una palla vagante non gestita correttamente dalla retroguardia meneghina permette a Kanta di intervenire in scivolata, anticipando l’uscita di Torriani per il definitivo pareggio.
Per i rossoneri, queste due disattenzioni sono costate carissime, arrivando praticamente sulle uniche sortite offensive degli avversari. Un pareggio che deve servire da lezione per il prosieguo del campionato, dove la maturità nella gestione del vantaggio sarà fondamentale per risalire la china.