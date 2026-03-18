Milan Futuro, ufficiale la cessione in prestito di Hozdic! I dettagli. Segui le ultimissime news sui rossoneri

Il calciomercato rossonero continua a muoversi con grande dinamismo, non solo per quanto riguarda i grandi colpi in entrata, ma anche per la gestione dei giovani talenti. Attraverso un comunicato ufficiale diffuso dalla società, l’AC Milanha reso noto di aver ceduto a titolo temporaneo le prestazioni sportive del giovane Demirel Hodzic. Il promettente centrocampista svedese, noto per la sua visione di gioco e la fisicità in mezzo al campo, si trasferisce all’Örgryte Idrottsällskap, storico club di Göteborg.

La strategia del nuovo DS Igli Tare per i giovani rossoneri

Questa operazione porta la firma di Igli Tare, il DS del Milan. Il dirigente albanese, celebre per la sua capacità di gestire i flussi della rosa e per l’occhio clinico sui mercati esteri, ha avallato il prestito per permettere a Hodzic di maturare minuti preziosi e tornare alla base con un bagaglio di esperienza superiore. L’obiettivo del Diavolo è quello di monitorare la crescita del ragazzo in un campionato competitivo, garantendogli quella continuità che sotto la Madonnina sarebbe stata difficile da trovare in questa fase.