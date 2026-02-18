News
Gattuso dal Milan alla Svizzera: il retroscena di Degennaro nella puntata odierna di “Italiani all’estero” -VIDEO
Gattuso dal Milan alla Svizzera rivive nel racconto inedito di Marco Degennaro, che svela come l’attuale CT dell’Italia sia approdato al Sion
Il legame tra Gennaro Gattuso, leggendario mediano del Milan e oggi autorevole Commissario Tecnico della Nazionale italiana, e il calcio svizzero affonda le radici in un aneddoto curioso. A raccontarlo è Marco Degennaro, esperto dirigente sportivo oggi al Sion, durante la prima puntata di “Italiani all’estero” su CalcioNews24.
Il colpo Gattuso: «Ci servirebbe uno come lui»
L’operazione che portò l’ex numero 8 rossonero al Sion nacque quasi per gioco. Durante un confronto con la presidenza, Marco Degennaro usò l’esempio del fuoriclasse calabrese per descrivere il profilo necessario alla squadra: «Ci servirebbe uno come Gattuso». Quella che sembrava una provocazione divenne un obiettivo concreto.
Gennaro Gattuso, l’uomo dei due cuori e dei polmoni infiniti che ha scritto la storia del Milan, accettò la sfida elvetica con la consueta dedizione. Prima come leader in campo e poi in panchina, portò tra i vallesani quella mentalità vincente che oggi mette al servizio degli Azzurri.
Dalla Svizzera alla panchina della Nazionale
Il percorso di Gennaro Gattuso, capace di imporsi in contesti differenti, è stato un crescendo di leadership. Marco Degennaro, manager con una laurea in Economia a Torino e venticinque anni di esperienza in Svizzera (iniziata con una due diligence al Bellinzona, storica compagine ticinese), ricorda l’impatto umano di “Ringhio” nello spogliatoio.
Per i biancorossi del Canton Vallese, avere un campione di tale caratura è stato un punto di svolta. Oggi, mentre Gattuso guida l’Italia con la stessa grinta con cui dominava il centrocampo a San Siro, resta il ricordo di un’operazione nata da una battuta e trasformata in storia da un dirigente lungimirante come Marco Degennaro.
LEGGI LE ULTIMISSIME MILAN LIVE