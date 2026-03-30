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Settore Giovanile Milan, bicchiere mezzo pieno contro l’Udinese: Cresta vince, Parolo cade. I risultati delle Under rossonere

Published

2 ore ago

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Maglia Milan

Settore Giovanile Milan, Cresta vola verso il primo posto nel girone ma Parolo si ferma in trasferta a Udine: i risultati delle gare e la classifica aggiornata dopo l’ultima giornata di campionato

Ancora una giornata di pausa per l’Under 17 di Baldo che riprenderà in settimana a causa della sosta dedicata alle nazionali dalla partita casalinga contro il Monza. Nel weekend le Under del Settore Giovanile Milan hanno affrontato in doppia sfida l’Udinese, ecco di seguito l’esito delle partite e un aggiornamento sulla situazione di classifica dopo l’ultima giornata.

L’Under 15 guidato da mister Cresta non lascia punti, anzi ne conquista altri 3: una vittoria di misura ad Udine importantissima per confermarsi alla guida del girone con 53 punti. L’Atalanta insegue a due distanze e mancano ancora 2 giornate al termine del girone di qualificazione. Uno stop inatteso invece per l’Under 16 di Parolo che cade 2-1 in Friuli, nonostante la sconfitta i rossoneri classe 2010 restano in vetta con 51 punti grazie anche al pareggio fra Inter e Atalanta nello scontro diretto d’alta classifica.

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