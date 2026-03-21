Milan Primavera, contro la Juventus arriva solo un pareggio: il resoconto del match

Milan Primavera, a Vinovo finisce in pareggio la sfida contro la Juventus: ecco il resoconto del match dei rossoneri di Renna

Il Milan Primavera guidato da Giovanni Renna esce dal campo di Vinovo con un pareggio per 1-1 al termine di una sfida intensa contro la Juventus. Il match si accende e si risolve quasi interamente nella prima frazione di gioco, dove le due squadre si sono affrontate a viso aperto. I padroni di casa sono riusciti a sbloccare il risultato grazie alla rete di Bellino, lesto a sfruttare un’occasione in area bianconera.

La reazione dei rossoneri non si è fatta attendere: la squadra di Renna ha risposto con carattere, trovando la via del pari grazie a un calcio di rigore trasformato con estrema freddezza da Domnitei. Nonostante i tentativi di entrambe le formazioni di superarsi nella ripresa, le difese hanno mantenuto alta la concentrazione, portando le due squadre a spartirsi la posta in palio.

Milan Primavera, classifica cortissima: i rossoneri salgono a quota 39 punti

Il punto ottenuto in trasferta permette al Milan di portarsi a 39 punti in classifica, agganciando Torino e Lazio. La situazione nel Campionato Primavera 1 si fa sempre più avvincente: se in vetta la Roma comanda con 52 punti, seguita a una sola lunghezza da Cesena e Parma, la zona centrale della graduatoria è un vero e proprio fazzoletto di squadre.

Con la Juventus che sale a 44 punti, il Milan resta pienamente in corsa in un torneo dove ogni dettaglio può fare la differenza. La solidità mostrata a Vinovo rappresenta un segnale positivo per il finale di stagione, con i rossoneri che cercheranno di scalare posizioni sfruttando i prossimi impegni casalinghi.