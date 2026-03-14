Inter Atalanta, polemiche social contro Stramaccioni e Dazn per una telecronaca “da tifoso”: ecco cos’è successo

Il post-partita di Inter-Atalanta ha acceso un vero caso mediatico attorno ad Andrea Stramaccioni. L’ex tecnico nerazzurro, oggi volto di DAZN, è stato travolto sui social da una pioggia di critiche per i suoi commenti ritenuti da molti tifosi e abbonati troppo sbilanciati e poco equilibrati. Le sue analisi sui due episodi più discussi della gara hanno alimentato le polemiche, trasformandolo nel bersaglio principale del malcontento online, con accuse dirette di non aver mantenuto la necessaria neutralità durante la cronaca del match di San Siro contro gli uomini di Cristian Chivu.

Inter Atalanta, le analisi contestate e la rivolta degli abbonati

A scatenare la bufera sono state le posizioni nette prese dall’opinionista durante le fasi cruciali dell’incontro. Stramaccioni ha infatti «giudicato senza esitazioni irregolare il gol dell’Atalanta, segnalando un fallo di Sulemana su Dumfries, e ha poi invocato il rigore per l’Inter sul contatto tra Scalvini e Frattesi». Una posizione che ha diviso il pubblico, portando molti utenti a parlare ironicamente di «“telecronaca del tifoso”, di “commento con la sciarpa” e di un opinionista “senza credibilità”». La protesta è esplosa con decine di commenti contro l’ex allenatore, «accusato di essere troppo di parte nella telecronaca di Inter-Atalanta», sollevando dubbi sulla scelta di DAZN di affidargli proprio la sfida dei nerazzurri.

QUOTE LAZIO MILAN – Il Milan cerca la vittoria per mantenere viva la corsa scudetto, mentre in casa Lazio le polemiche tra tifosi e società sono sempre al centro della scena.

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