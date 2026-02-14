Milan Femminile Fiorentina, 0-1: Janogy decide il big match a favore delle viola e permette il sorpasso in classifica

Milan Femminile Fiorentina, 0-1: Janogy decide il match della 14a giornata di Serie A Women e regala il sorpasso in classifica alle viola

Un ko pesante per le Milan Women che, dopo la sconfitta con la Roma nello scorso weekend, perdono anche in casa contro la Fiorentina, con un 0-1 a Fiorenzuola d’Arda. Il gol della vittoria per le viola arriva al 18′ grazie a Janogy, decisiva nell’incontro che complica il cammino delle rossonere verso la zona Champions League.

Prestazione opaca e assenza pesante: Van Dooren manca all’appello

La partita ha visto una prestazione opaca delle rossonere, sebbene la squadra non abbia mai smesso di lottare. Il Milan ha pagato l’assenza di Van Dooren, la bomber della squadra, probabilmente l’attaccante più in forma, ma anche un attacco bloccato che ha faticato a concretizzare le occasioni create. La condizione del campo, reso difficile dalla pioggia, ha certamente influito sull’andamento del match, ma non basta a giustificare un pomeriggio così spento.

Fiorentina “bestia nera”: Milan sorpassato in classifica

Con questa vittoria, la Fiorentina si conferma una vera e propria “bestia nera” per il Milan, avendo vinto anche all’andata e nei recenti Quarti di Coppa Italia. Grazie a questo successo, le viola superano le rossonere in classifica, con il Milan che scivola all’ottavo posto, fermo a 20 punti da inizio mese, e appaiato al Como, che ora è a -6 dalla zona qualificazione in Champions League. La situazione è delicata, con il rischio che le distanze possano aumentare ulteriormente se non ci sarà una pronta reazione.

La cronaca del match: Milan vicino al pareggio, ma senza fortuna

La partita si apre con un brivido per il Milan, con un rischioso retropassaggio di Keijzer che quasi regala il vantaggio alla Fiorentina. Al 10′, le viola vanno vicine al gol con un tiro di Severini deviato da Woldvik, ma il pallone finisce appena a lato. All’18′, il gol di Janogy cambia l’inerzia della partita: un bel passaggio in verticale di Bredgaard manda Janogy in posizione regolare, e l’attaccante non perdona, superando Keijzer e appoggiando in rete.

Il Milan reagisce con alcune buone occasioni: al 28′, De Sanders calcia al volo sottoporta ma il tiro è debole, e al 44′ Eiríksdóttir cerca il pareggio ma il suo tentativo non va a segno. Al ritorno in campo, al 50′, Park ha una grande occasione in area, ma Woldvik si immola in scivolata per salvare la Fiorentina.

Il pressing rossonero cresce nel secondo tempo: Stokić ci prova al 54′, ma senza precisione, mentre al 63′ Renzotti impegna Fiskerstrand con un bel tiro. Laura è decisiva con un intervento provvidenziale su Færge al 73′, mentre al 75′ De Sanders salva su Janogy con un grande recupero difensivo.

Espulsione di Bonfantini e assalto rossonero senza risultati

Al 76′, arriva l’espulsione di Bonfantini, che lascia il Milan in dieci. Nonostante l’assalto finale del Diavolo, con Park, Appiah e Mascarello che ci provano invano, la chance migliore arriva al 90′ con Koivisto, ma il suo tiro è respinto da Fiskerstrand.

Il Milan perde dunque 0-1 contro la Fiorentina, un risultato che complica la corsa verso la zona alta della Serie A Women e la qualificazione alla Champions League. La squadra di Bakker dovrà reagire velocemente, con la prossima partita contro la Lazio il 21 febbraio alle 15:00.

LEGGI ANCHE – Ultimissime Milan Live, notizie del giorno | LIVE Tempo reale

IL TABELLINO

MILAN-FIORENTINA 0-1

MILAN (4-3-3): Giuliani; Koivisto, De Sanders, Soffia, Keijzer (40’st Mascarello); Arrigoni, Grimshaw, Park; Stokić (24’st Sesay), Kamczyk (25’st Appiah), Kyvåg (1’st Renzotti). A disp.: Estévez, Tornaghi; Cernoia. All.: Bakker.

FIORENTINA (4-3-3): Fiskerstrand; Woldvik, Van der Zanden, Færge, Filangeri; Severini, Curmark (41’st Orsi), Cherubini (27’st Tryggvadóttir); Bredgaard (36′ Bonfantini), Janogy, Eiríksdóttir (26’st Omarsdottir). A disp.: Bartalini, Bettineschi; Johansen, Lombardi, Toniolo; Tomassoni, Wijnants. All.: Piñones-Arce.

Arbitro: Teghille di Collegno.

Gol: 18′ Janogy (F).

Ammonite: 28′ Cherubini (F), 37′ Curmark (F), 46’st Filangeri (F), 48’st Fiskerstrand (F).

Espulsa: 31’st Bonfantini (F) per doppia ammonizione.