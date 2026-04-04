Mercato Milan, sfuma il colpo Vlahovic? Dalla Spagna sono sicuri di una cosa: ecco tutti i dettagli

Mercato Milan, sfuma il colpo Vlahovic? Spuntano nuovi dettagli sul futuro dell’attaccante bianconero

Il futuro di Dusan Vlahovic sembra tingersi definitivamente di bianco e nero. Nonostante le insistenti voci che lo volevano lontano da Torino, l’attaccante serbo è ormai a un passo dal prolungamento del contratto con la Juventus. Secondo le indiscrezioni rilanciate da Mundo Deportivo, il dialogo tra la dirigenza bianconera e l’entourage del giocatore ha subito un’accelerazione decisiva, portando l’intesa alle battute finali. Vlahovic avrebbe già espresso la propria soddisfazione ai compagni di squadra, confermando la volontà di restare al centro del progetto juventino.

Il punto di svolta della trattativa è rappresentato dal sacrificio economico del numero 9. «Decisiva la disponibilità ad accettare una significativa riduzione dell’ingaggio, condizione ritenuta imprescindibile dal club». In un’ottica di sostenibilità finanziaria, la Juventus aveva posto il ridimensionamento dello stipendio (che avrebbe raggiunto i 12 milioni netti) come base per qualsiasi rinnovo, e il serbo ha risposto positivamente, legandosi ulteriormente alla causa.

Mercato Milan, la stabilità tecnica della Juventus e il cambio di rotta

Il rinnovo di Vlahovic non è l’unico segnale di continuità che arriva dalla Continassa. La società sta lavorando parallelamente per blindare la guida tecnica: è infatti atteso il rinnovo di Luciano Spalletti per altre due stagioni, un movimento che conferma la fiducia totale della proprietà nel lavoro svolto dall’allenatore toscano per riportare la squadra ai vertici.

Per il Milan, questa notizia rappresenta una brusca frenata nelle strategie di mercato per l’estate. Il club rossonero, sotto la guida di Massimiliano Allegri, aveva cullato a lungo l’idea di una reunion tra il tecnico e l’attaccante, già protagonisti insieme in bianconero. «Per il Milan, che nelle scorse settimane era stato accostato a Vlahovic anche in ottica reunion con Allegri, lo scenario cambia. Con il rinnovo sempre più probabile, la suggestione rossonera perde forza». Salvo clamorosi ribaltoni, la “pista Vlahovic” per il Diavolo è destinata a chiudersi, obbligando la dirigenza di via Aldo Rossi a virare su nuovi profili per il reparto avanzato.

QUOTE NAPOLI MILAN – Sfida di vertice tra le due inseguitrici dell’Inter, chiamate entrambe alla vittoria per proseguire il sogno rimonta.

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