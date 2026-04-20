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Calciomercato Milan, Allegri e la svolta tattica: vuole questo determinato profilo, ricerca già iniziata
Calciomercato Milan, Massimiliano Allegri vuole un quinto che sappia giocare sia a destra che a sinistra e che possa giocare anche terzino
Il calciomercato Milan per la stagione 2026/2027 continua a delinearsi seguendo le precise richieste tattiche di Massimiliano Allegri. Secondo quanto rivelato dal giornalista Pietro Balzano Prota sul canale YouTube MilanVibesIT, il tecnico livornese ha indicato alla dirigenza una priorità assoluta per le corsie laterali: un “quinto” di centrocampo capace di garantire massima versatilità. Non un semplice specialista, ma un profilo eclettico che possa ricoprire più ruoli a seconda delle fasi del match e delle necessità strategiche della squadra.
Calciomercato Milan e il fattore tattico: un colpo alla Grimaldo
L’identikit tracciato da Allegri e riportato da Balzano Prota parla di un calciatore con caratteristiche molto specifiche:
- Duttilità sulle fasce: Il nuovo rinforzo dovrà essere in grado di agire con la stessa efficacia sia sulla corsia di destra che su quella di sinistra.
- Fase Difensiva: Oltre a spingere come quinto nel centrocampo a cinque visto a Verona, il giocatore deve saper “fare il terzino all’occorrenza”, garantendo solidità in una difesa a quattro.
- Esperienza Internazionale: In linea con le richieste “alla Rabiot”, il profilo ricercato da Igli Tare dovrà avere già confidenza con i palcoscenici europei per aiutare il Milan nella prossima Champions League.
Questa ricerca conferma la volontà di Allegri di disporre di una rosa “camaleontica”, capace di passare dal 3-5-2 al 4-3-3 senza perdere equilibrio. Con i 50 milioni della Champions ormai in cassaforte, il club rossonero è pronto a dare la caccia a questo jolly difensivo per completare un organico da Scudetto.