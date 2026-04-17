Modric Milan, retroscena da Madrid: Blancos pentiti? L’indiscrezione non lascia dubbi

Modric Milan, pesante indiscrezione svelata da Fabrizio Romano: il Real Madrid si sarebbe pentito di non aver rinnovato il contratto del croato

Il rendimento straordinario di Luka Modric con la maglia del Milan sta sollevando un polverone di rimpianti nella capitale spagnola. Nell’ultimo video pubblicato sul proprio canale YouTube, l’esperto di mercato Fabrizio Romano ha riportato indiscrezioni pesanti provenienti dall’ambiente dei Blancos, dove la cessione del croato a parametro zero nella scorsa estate viene ora definita “un grosso errore”. Sebbene molti critici sottolineino le differenze tra il calcio spagnolo e quello italiano, i vertici del Real Madrid starebbero accusando la mancanza del numero 10 non solo sul piano tecnico, ma soprattutto per l’assenza della sua figura carismatica nello spogliatoio.

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Modric e la leadership perduta: il Milan si gode il colpo

Le parole di Romano sono inequivocabili nel descrivere il clima che si respira a Madrid durante questa stagione 2026:

L’aspetto tecnico : Nonostante l’età, Modric sta dimostrando a Milano di essere ancora un calciatore d’élite, capace di gestire i ritmi di gioco come pochi altri in Europa.

: Nonostante l’età, Modric sta dimostrando a Milano di essere ancora un calciatore d’élite, capace di gestire i ritmi di gioco come pochi altri in Europa. Il fattore spogliatoio: “Perdere Luka Modric è stato un grande problema sotto l’aspetto della leadership”, ha spiegato Romano. Senza la sua guida, il Real sembra aver perso quella bussola morale che l’aveva contraddistinto negli ultimi anni.

Mentre a Madrid si discute sullo sbaglio commesso, Massimiliano Allegri si gode il suo fuoriclasse, che con 30 presenze da titolare su 32 è diventato l’anima del Milan. La dirigenza rossonera, forte di queste prestazioni, lavora ora per blindare il croato fino al 2027, consapevoli di aver messo a segno uno dei “parametri zero” più influenti della storia recente del club.