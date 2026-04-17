Calciomercato
Nicolas Jackson affare per il Milan: contatto col Chelsea, questa la possibile formula dell’operazione
Nicolas Jackson potrebbe diventare la grande occasione per l’attacco del Milan della prossima stagione: ipotesi prestito?
Il mercato Milan potrebbe tornare a intrecciarsi con quello del Chelsea, consolidando un asse che negli ultimi anni ha portato a Milanello protagonisti come Pulisic, Tomori e, nell’ultima estate, Christopher Nkunku. Secondo quanto riferito da Luca Bianchin su Gazzetta.it, i rossoneri avevano già trattato seriamente Nicolas Jackson durante la scorsa sessione di mercato, prima di virare su altri obiettivi.
L’attaccante senegalese, attualmente lontano da Stamford Bridge, tornerà quasi certamente ai Blues al termine della stagione 2026, ma la sua permanenza a Londra appare solo di passaggio.
Nicolas Jackson al bivio carriera: prestito o addio definitivo?
A 25 anni, Jackson si trova in una fase cruciale della propria maturazione sportiva e le sue ambizioni iniziano a scontrarsi con la politica del club inglese:
- Voglia di stabilità: Sebbene il Chelsea sia pronto a valutare un nuovo prestito per la stagione 2026/2027, il calciatore spingerebbe per un trasferimento a titolo definitivo per trovare continuità in un progetto tecnico di alto livello.
- Identikit per Allegri: Con il possibile addio di alcuni tasselli offensivi e la necessità di affiancare un profilo fisico a Lewandowski (grande suggestione per il 2027), il profilo di Jackson è tornato d’attualità nei summit tra Igli Tare e Massimiliano Allegri.
Il Milan monitora la situazione con attenzione: se il Chelsea dovesse aprire a una formula flessibile o a un pagamento dilazionato, il senegalese potrebbe diventare il rinforzo ideale per completare il reparto offensivo chiesto dal mister per tornare a dominare in Italia e in Europa.