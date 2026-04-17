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Mercato Milan, Tare molla il talento del Real Madrid: non sbarcherà in rossonero. Ecco perchè

Published

2 ore ago

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Tare

Mercato Milan, i rossoneri si allontanano da Valdepenas del Real Madrid: non convince l’inserimento della recompra da parte del Real

Il mercato dei giovani talenti si complica per il Milan. Nonostante un interesse concreto che dura da mesi, i rossoneri si trovano ora in una posizione di svantaggio nella corsa a Víctor Valdepeñas, difensore mancino classe 2006 del Real Madrid Castilla. Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Matteo Moretto, il club di via Aldo Rossi non è tra le società più vicine alla firma del diciannovenne spagnolo a causa di un forte disaccordo sulla formula del trasferimento. Il Real Madrid, infatti, è irremovibile sulla volontà di mantenere il 50% sulla futura rivendita del giocatore, una condizione che il Milan ad oggi non è disposto ad accettare.

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Mercato Milan, Valdepeñas tra Eintracht e Premier: la concorrenza aumenta

Con il Milan frenato dai dubbi sulla clausola, altre società hanno accelerato per il difensore, capace di agire sia come centrale che come terzino sinistro.

  • Vantaggio Tedesco: Ad oggi, il club più avanti nella trattativa è l’Eintracht Francoforte, pronto ad assecondare le richieste delle “Merengues” per assicurarsi il talento spagnolo.
  • Sirene Inglesi: Sullo sfondo resta vigile l’Arsenal, che monitora la situazione fin dallo scorso ottobre e non esclude di affondare il colpo in estate qualora si aprissero spiragli sulla valutazione complessiva, stimata intorno ai 25-30 milioni di euro.

Per il Milan, l’asse con Madrid resta caldissimo ma il caso Valdepeñas rischia di sfumare proprio per la rigidità dei parametri economici imposti da Florentino Pérez.

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