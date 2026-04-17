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Fullkrug, addio al Milan? il West Ham prepara il rientro. Ma il tedesco può tornare in Bundesliga
Fullkrug con ogni probabilità lascerà il Milan a giugno facendo rientro al West Ham: sul tedesco c’è il Wolfsburg
Il futuro di Niclas Füllkrug sembra allontanarsi drasticamente da Milanello. Secondo quanto riportato da Sky Sport Germania, il VfL Wolfsburg ha riaperto le discussioni per riportare l’attaccante in Bundesliga durante la prossima finestra estiva di mercato. Il centravanti tedesco, arrivato al Milan nel gennaio 2026 in prestito con diritto di riscatto fissato a 5 milioni di euro, non ha convinto pienamente l’ambiente rossonero nonostante la fiducia iniziale di Massimiliano Allegri.
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Fullkrug tra Londra e la Germania: il nodo stipendio
Il West Ham, club proprietario del cartellino, è ormai convinto che il Milan non eserciterà l’opzione d’acquisto entro il 30 giugno. Questo scenario apre due strade per il futuro del numero 9:
- Il ritorno agli Hammers: In caso di mancato riscatto, Füllkrug rientrerà a Londra. Tuttavia, con il West Ham attualmente in lotta per non retrocedere (occupa la 18ª posizione in Premier League), scatterebbe una clausola contrattuale specifica: in caso di discesa in Championship, il suo stipendio verrebbe ridotto del 50%.
- La pista Wolfsburg: I “Lupi” tedeschi osservano con attenzione l’evoluzione della vicenda, pronti a offrire a Füllkrug una via di fuga verso la Germania per rilanciarsi in vista della stagione 2026/2027.
Il Milan, nel frattempo, ha già iniziato a guardarsi intorno per un nuovo profilo offensivo, confermando come l’esperienza del tedesco all’ombra della Madonnina sia destinata a concludersi dopo soli sei mesi.