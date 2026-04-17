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Calciomercato Milan, l’idea Dybala prende forma: ok di Allegri, si cerca l’incastro giusto. E Leao…
Calciomercato Milan, i rossoneri pensano seriamente a Paulo Dybala per la prossima stagione: c’è l’ok di Allegri
Il calciomercato Milan entra in una fase incandescente con il nome di Paulo Dybala a dominare la scena. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il Milan si è inserito con estrema decisione nella corsa all’attaccante argentino, il cui futuro a Roma appare sempre più incerto.
Nonostante le ricche sirene provenienti dal Sudamerica e dall’Arabia Saudita, la priorità assoluta della “Joya” rimane la Serie A, scenario che mette i rossoneri in una posizione di netto vantaggio rispetto alla concorrenza internazionale per la stagione 2026/2027.
Calciomercato Milan, Dybala e l’eredità di Leao?
L’approdo del fuoriclasse argentino a Milanello, tuttavia, sembra legato a un incastro tattico ed economico ben preciso. Il quotidiano sottolinea come l’ipotesi rossonera diverrebbe estremamente concreta soprattutto in caso di addio di Rafael Leao.
- Successione di Classe: Qualora il portoghese dovesse cedere alle lusinghe dei top club europei o arabi, il Milan punterebbe tutto sulla fantasia di Dybala per non perdere qualità offensiva nel 3-5-2 di Allegri.
- Fattore San Siro: Dybala ha già espresso il desiderio di vivere una nuova sfida in un palcoscenico prestigioso come quello milanese, accettando eventualmente anche un contratto a rendimento pur di restare protagonista in Europa.
La dirigenza, con Igli Tare in prima linea, osserva con attenzione l’evolversi della situazione contrattuale tra Paulo e la Roma, pronta a piazzare la zampata decisiva nel summit di giugno.