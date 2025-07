Milan Futuro: Kirovski e Tare al centro del progetto, Ibrahimovic supervisore per RedBird. Le ultime

Milan Futuro, il dirigente di riferimento rimarrà Kirovski che riporterà direttamente a Igli Tare: Ibrahimovic supervisore per RedBird

Il futuro del Milan si sta delineando con chiarezza e determinazione, ponendo le basi per un settore giovanile sempre più solido e performante. Secondo quanto riportato da Pasotto su Gazzetta.it, la struttura dirigenziale del Milan Futuro vede una conferma importante e un nuovo assetto che promette sinergie efficaci e una supervisione d’alto livello.

Il dirigente di riferimento per il Milan Futuro rimane Jovan Kirovski. Questa scelta strategica sottolinea la fiducia riposta nelle sue capacità e nella sua esperienza nel mondo del calcio giovanile. Kirovski, con la sua profonda conoscenza delle dinamiche di crescita e sviluppo dei giovani talenti, continuerà a essere un punto fermo per il club rossonero. La sua missione sarà quella di guidare e indirizzare le attività del settore giovanile, assicurando una visione a lungo termine e una strategia coerente con gli obiettivi del Milan.

Un elemento chiave di questo nuovo organigramma è la linea di riporto di Kirovski, che riporterà direttamente a Igni Tare. L’arrivo di Tare, con la sua vasta esperienza come dirigente sportivo, rappresenta un valore aggiunto significativo. La sua competenza nella gestione di squadre e nella scoperta di talenti sarà fondamentale per ottimizzare i processi del Milan Futuro. La collaborazione tra Kirovski e Tare sarà strettissima, garantendo un flusso di informazioni continuo e una condivisione delle responsabilità che mira a massimizzare l’efficacia delle decisioni prese. Questa interazione costante è pensata per creare un ambiente fertile in cui i giovani calciatori possano crescere e progredire al massimo delle loro potenzialità.

Non solo. Kirovski continuerà a lavorare in stretto contatto con il responsabile del settore giovanile, Vincenzo Vergine. Questa sinergia tra figure chiave è essenziale per assicurare che il lavoro sul campo e la programmazione tecnica siano perfettamente allineati con la strategia dirigenziale. La visione di Vergine sul lavoro quotidiano con i ragazzi, unita alla supervisione di Kirovski e alla guida di Tare, crea una struttura coesa e ben definita, volta a massimizzare il potenziale di ogni singolo giocatore. L’obiettivo è formare non solo calciatori, ma anche uomini, inculcando i valori etici e sportivi che contraddistinguono il Milan.

Infine, ma non meno importante, la supervisione da parte di Zlatan Ibrahimović per conto di RedBird. La presenza di Ibrahimović in questo ruolo strategico è un segnale forte e chiaro. Zlatan, con la sua carriera leggendaria e la sua mentalità vincente, porterà una prospettiva unica e una profonda conoscenza del calcio di alto livello. La sua esperienza sarà inestimabile per monitorare i progressi dei giovani, offrire consigli preziosi e assicurare che il Milan Futuro sia perfettamente allineato con le esigenze e le aspettative della prima squadra. La sua influenza si estenderà non solo agli aspetti tecnici, ma anche a quelli mentali e motivazionali, elementi cruciali per la formazione di un campione.

In sintesi, la struttura del Milan Futuro si presenta solida e ambiziosa, con figure di spicco che lavoreranno in stretta collaborazione per garantire la crescita e lo sviluppo dei talenti di domani. L’organizzazione delineata da Pasotto su Gazzetta.it mostra un club attento al proprio vivaio, consapevole che il futuro del Milan passa anche e soprattutto attraverso la valorizzazione dei giovani.