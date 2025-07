Bennacer rientrerà a giorni, per il centrocampista algerino ci sono due opzioni!

Il Milan si avvicina alla nuova stagione con alcune incertezze significative riguardo alla composizione della rosa, in particolare a centrocampo. Le prime indicazioni dal ritiro estivo suggeriscono che Yacine Adli, il centrocampista franco-algerino classe 2000, non rientri nei piani del tecnico Massimiliano Allegri, l’esperto allenatore toscano noto per il suo pragmatismo tattico. Adli, arrivato ai rossoneri con buone aspettative, si sta attualmente allenando con Milan Futuro, la squadra giovanile o giovanile-prima squadra, un segnale chiaro della sua probabile esclusione dal progetto tecnico della prima squadra. Questa situazione prefigura un addio imminente per il giovane talento, che potrebbe cercare nuove opportunità altrove per trovare continuità e spazio.

Non è l’unico centrocampista a trovarsi in una posizione precaria. Anche Ismael Bennacer, il dinamico mediano algerino e pilastro del centrocampo del Diavolo nelle scorse stagioni, sembra essere ai margini. Il rientro di Bennacer a Milanello, fissato per lunedì prossimo, è avvolto dal mistero. La domanda che circola negli ambienti calcistici è se il giocatore si allenerà individualmente per recuperare la condizione ottimale o se, come Adli, verrà dirottato verso Milan Futuro. Quest’ultima eventualità sarebbe un segnale ancora più forte di una sua possibile partenza, soprattutto considerando il suo status di giocatore affermato e il suo valore di mercato. L’ex giocatore dell’Empoli, con le sue capacità di interdizione e la visione di gioco, è stato un elemento chiave per i successi passati del club di via Aldo Rossi, e una sua esclusione rappresenterebbe una svolta importante per la mediana meneghina.

Il mercato estivo si preannuncia quindi cruciale per il Milan. Le decisioni su Adli e Bennacer avranno un impatto significativo sulla strategia di rafforzamento del reparto centrale. I dirigenti del club lombardo dovranno valutare attentamente le opzioni, cercando di massimizzare il ricavo da eventuali cessioni e al contempo individuare profili adatti a colmare i vuoti che si verranno a creare. I tifosi del club di Milano attendono con ansia di capire quali saranno le prossime mosse della società per costruire una squadra competitiva e all’altezza delle ambizioni. La situazione di questi due centrocampisti è un chiaro indicatore di come il club sette volte campione d’Europa stia cercando di ridefinire i propri equilibri, preparando il terreno per un nuovo ciclo.