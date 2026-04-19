Lewandowski Milan, destino intrecciato con Vlahovic: ci sono tre scenari per il futuro

Lewandowski Milan – Il suo futuro e quello di Dusan Vlahovic potrebbero essere intrecciati, ecco i possibili scenari

Il mercato estivo della Serie A si preannuncia infuocato, con un asse Torino-Milano che potrebbe essere scosso da un clamoroso effetto domino. Al centro di questo intreccio internazionale c’è Robert Lewandowski, il cui destino sembra destinato a condizionare pesantemente il futuro di Dusan Vlahovic e le strategie offensive di Milan e Juventus.

Lewandowski-Milan: la chiave per il rinnovo di Vlahovic

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il Milan sta valutando seriamente l’acquisto del centravanti polacco. Qualora il “Diavolo” riuscisse a trovare un accordo lampo con l’entourage del calciatore, si verificherebbe un effetto a catena immediato sul fronte Juventus.

Con il Milan coperto nel ruolo di numero 9, la pressione su Dusan Vlahovic diminuirebbe sensibilmente. Senza l’insidia rossonera sul serbo, la Juventus avrebbe infatti la strada spianata per blindare il proprio numero 9, facilitando una trattativa per il rinnovo contrattuale che finora è apparsa complessa.

Lo scenario opposto: Lewandowski a Torino spinge Vlahovic verso Milano

Il quadro cambia radicalmente se dovesse essere la Juventus a sferrare l’attacco decisivo per portare Lewandowski all’Allianz Stadium. In questo scenario, la convivenza tattica e salariale tra il polacco e Vlahovic diventerebbe difficile da sostenere per il club bianconero.

L’approdo di “Lewa” a Torino potrebbe quindi rappresentare il via libera definitivo per il trasferimento di Vlahovic al Milan. I rossoneri, pronti a investire su un profilo più giovane e già rodato in Serie A, accoglierebbero il serbo come perno centrale del nuovo progetto tecnico.

Il piano C: l’opzione Nicolas Jackson

Esiste però una terza via, che vede Lewandowski lontano dal campionato italiano. Se il polacco dovesse scegliere una destinazione estera, il Milan si troverebbe a dover gestire una strategia più articolata.

In questo caso, pur rimanendo Vlahovic un obiettivo sensibile, la dirigenza di via Aldo Rossi avrebbe già individuato un’alternativa di spessore in Premier League: Nicolas Jackson. L’attaccante del Chelsea, apprezzato per fisicità e margini di miglioramento, è il profilo che il Milan monitora con attenzione per non farsi trovare impreparato nel caso in cui i grandi incastri con Juventus e Barcellona dovessero sfumare.

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