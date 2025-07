Parolo Milan, prima avventura da tecnico per l’ex calciatore: ad un passo la firma con la squadra Under 16. Le ultimissime sui rossoneri

Una nuova avventura sta per iniziare per Marco Parolo, ex centrocampista di spicco della Lazio e pilastro della nazionale italiana. Dopo una brillante carriera da calciatore, Parolo è pronto a intraprendere il suo percorso da allenatore, e lo farà in un club prestigioso come il Milan. È infatti ufficiale la sua firma come tecnico della squadra Under 16 rossonera.

Questa mossa segna un passaggio significativo nella carriera di Parolo, che ha sempre mostrato una profonda comprensione del gioco e una mentalità da leader in campo. La scelta del Milan di affidargli una delle sue formazioni giovanili testimonia la fiducia nelle sue capacità non solo come ex professionista, ma anche come potenziale formatore di giovani talenti. L’esperienza accumulata sui campi di Serie A e con la maglia azzurra sarà preziosa per i giovani calciatori dell’Under 16, che avranno l’opportunità di imparare da un maestro di sportività e dedizione.

La transizione da giocatore ad allenatore è una sfida complessa, ma Parolo arriva preparato. Ha già completato i corsi necessari per ottenere le abilitazioni e ha mostrato un grande interesse per le dinamiche tattiche e la crescita dei ragazzi. L’ambiente del Milan, con la sua forte tradizione nel settore giovanile e una struttura ben organizzata, rappresenta il contesto ideale per iniziare questa nuova fase.