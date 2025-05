Ibrahimovic Milan, il messaggio ai tifosi su Instagram dopo la stagione deludente! Il post – FOTO. Segui le ultime

Il messaggio social di Zlatan Ibrahimovic, che per la prima volta parla della stagione deludente del Milan, a una settimana dalla fine del campionato. Il messaggio condiviso sui propri profili social ufficiali e il messaggio per i tifosi.

PAROLE – “Questa non era la stagione che sognavamo. Non era quella per cui abbiamo lottato. Un trofeo, una finale di Coppa persa: non bastano per un club come il nostro. Ma ogni battuta d’arresto alimenta il nostro fuoco. Ogni lezione costruisce il nostro futuro. Potremmo aver perso la battaglia quest’anno, ma il futuro dirà chi vincerà la guerra. Ci risolleviamo, cresciamo e torniamo più forti di prima. Forza Milan, sempre“.