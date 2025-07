Lookman, clamoroso quel che sta succedendo: ha già l’accordo con una big di Serie A. Le ultimissime notizie sulla squadra rossonera

L’Inter fa sul serio per Ademola Lookman, attaccante dell’Atalanta. I nerazzurri hanno raggiunto un’intesa di massima con il calciatore, un passo fondamentale che avvicina l’esterno nigeriano a vestire la maglia interista. La notizia, riportata da diverse fonti autorevoli, conferma la volontà dell’Inter di accelerare per chiudere l’operazione.

Il giocatore avrebbe già dato il suo ok al trasferimento, manifestando il desiderio di approdare a Milano. Questo assenso di Lookman è un fattore chiave nella trattativa, poiché mette pressione all’Atalanta e facilita il lavoro della dirigenza nerazzurra, capitanata da Beppe Marotta e Piero Ausilio. La sua volontà di cambiare aria, unita a un possibile adeguamento contrattuale (si parla di un aumento di stipendio che lo porterebbe più in linea con gli altri titolari), potrebbe spingere l’affare verso la conclusione.

Il Nodo Economico: Cifra e Concorrenza

Nonostante l’accordo con il giocatore, l’unico vero ostacolo resta quello economico. L’Atalanta, infatti, valuta Lookman una cifra considerevole, tra i 45 e i 50 milioni di euro. L’Inter, dal canto suo, avrebbe messo sul piatto un’offerta inferiore, intorno ai 40 milioni di euro, creando una forbice di circa 10 milioni che dovrà essere colmata.

La dirigenza nerazzurra, con l’avallo del tecnico Chivu che avrebbe indicato Lookman come prima scelta per rinforzare il reparto offensivo, è al lavoro per trovare la quadra con la “Dea”. L’attaccante, con le sue doti tecniche e la capacità di giocare su più fronti offensivi, sarebbe il profilo ideale per completare l’attacco dell’Inter, affiancando giocatori come Lautaro Martinez. L’Inter è determinata a non farla andare per le lunghe, anche perché altri club, come Napoli e Atletico Madrid, sono sullo sfondo. I prossimi giorni saranno decisivi per capire se il club meneghino riuscirà a sferrare l’assalto finale e portare Lookman a San Siro.