Milan Women, pubblicato il calendario della Women Cup: tutti gli impegni delle calciatrici rossonere. Le ultimissime notizie

Mentre il Milan maschile si prepara alla nuova era Allegri, anche il Milan Women si appresta a vivere una stagione ricca di novità e sfide entusiasmanti. Il calendario della neonata Women Cup è stato svelato, e le rossonere si trovano inserite in un girone impegnativo ma stimolante, che le vedrà affrontare avversarie di livello fin dalle prime battute.

L’esordio nella competizione è fissato per la 1ª giornata, nel weekend del 23-24 agosto 2025, e vedrà il Milan Women affrontare subito il Sassuolo. Un inizio che promette scintille, considerando la rivalità sportiva e la costante crescita del calcio femminile italiano. Sarà un primo test importante per le ragazze di mister Ganz (se confermato, o il suo successore), per capire a che punto sia la preparazione e quali siano le ambizioni per la nuova stagione.

La 2ª giornata, in programma il 6-7 settembre 2025, vedrà le rossonere impegnate contro la Roma. Un vero e proprio big match che metterà a confronto due delle realtà più solide e in crescita del panorama calcistico femminile italiano. Questa partita sarà cruciale per determinare le gerarchie nel girone e per lanciare un segnale forte alle altre contendenti.

Infine, la 3ª giornata, il 13-14 settembre 2025, vedrà il Milan Women affrontare la Ternana Women. Un impegno da non sottovalutare, che richiederà massima concentrazione per chiudere al meglio la fase a gironi e accedere alla fase successiva.

Il nuovo format della Women Cup, con la Final Four prevista per fine settembre 2025, aggiunge un elemento di grande interesse alla competizione. Poter giocarsi un trofeo in un mini-torneo finale darà ulteriore slancio e motivazione alle squadre.