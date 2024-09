Inter Milan, mossa CLAMOROSA di Fonseca in FORMAZIONE: oggi il tecnico ha provato QUESTA COSA. Le ultimissime notizie

Siamo arrivati alla vigilia del derby di Milano. Domani sera, allo stadio San Siro, andrà in scena Inter-Milan, la sfida più importante della quinta giornata di campionato di Serie A.

Come riportato da Sky oggi Fonseca ha provato in allenamento una mossa a sorpresa. Il tecnico portoghese ha schierato la squadra con il 4-4-2 con Morata e Abraham in attacco.

MILAN (4-4-2): Maignan; Emerson, Gabbia, Tomori, Theo; Pulisic, Fofana, Reijnders, Leao; Morata, Abraham. All. Paulo Fonseca