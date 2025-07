Mercato Milan, pretendente a sorpresa per Adli! Può restare in Serie A, Tare fissa il prezzo

Mercato Milan, per Yacine Adli spunta il forte interesse del Sassuolo: Tare per cederlo chiede una cifra intorno agli 8 milioni di euro

Il Milan ha ufficialmente messo sul mercato Yacine Adli, fissando il prezzo per il centrocampista francese a una cifra che si aggira sugli otto milioni di euro. Questa decisione arriva dopo il mancato riscatto da parte della Fiorentina, che aveva stabilito un’opzione a 10,5 milioni di euro. Adli è dunque tornato a vestire la maglia rossonera, ma il suo futuro appare chiaramente lontano da Milanello. La sua partenza è quasi certa, anche in considerazione del contratto in scadenza il 30 giugno 2026, che spinge il club a monetizzare ora per evitare di perderlo a parametro zero il prossimo anno.

Nonostante sia stato inserito nell’elenco dei convocati per il Milan Futuro – una scelta puramente formale dato che le sue oltre 50 presenze in Serie A gli impediscono di parteciparvi – il destino di Adli è segnato. La società milanese è in attesa di offerte concrete per il giocatore, che in un’ottica di ottimizzazione delle risorse e di riflessione sulla rosa non rientra più nei piani tecnici.

Il calciomercato è un vortice di sondaggi e interessamenti, e Adli non fa eccezione. Il Napoli è stato tra i primi club a muoversi, effettuando un sondaggio esplorativo già a fine maggio. Questo interesse partenopeo è emerso nel momento in cui Adli aveva già la certezza che la sua avventura a Firenze non sarebbe proseguita, nonostante una stagione tutt’altro che negativa con la maglia viola. Infatti, il centrocampista ha collezionato ben 35 presenze, arricchite da 5 gol e 7 assist, numeri che testimoniano la sua capacità di incidere in fase offensiva e di essere un elemento chiave in mezzo al campo.

Nelle ultime ore, un altro club italiano si è fatto avanti con decisione: si tratta del Sassuolo. La squadra neroverde, reduce da un anno in Serie B e pronta a riabbracciare la massima serie dopo una stagione di purgatorio, è alla ricerca di un nuovo centrale di centrocampo che possa diventare un punto fermo della formazione. L’interesse per Adli è particolarmente significativo in relazione alla possibile partenza di Kristian Thorstvedt, un giocatore che gode di ampio mercato e la cui cessione libererebbe un posto importante e risorse economiche. Il Sassuolo vede in Adli il profilo ideale per rinforzare la mediana e apportare qualità ed esperienza al reparto.

Nel corso delle scorse settimane, si erano registrati anche sondaggi da parte dello Spartak Mosca e di club arabi. Tuttavia, queste piste sono state declinate dal giocatore o dal suo entourage, a indicare una preferenza per un progetto calcistico in campionati più competitivi o più vicini alla sua attuale realtà.

L’elenco completo dei convocati per il raduno pre-stagionale del Milan Futuro, che include Adli in ordine alfabetico, comprende: Adli, Branca, Coubiș, D’Alessio, Duțu, Hodzic, Lazetić, Magrassi, Malaspina, Minotti, Nissen, Perrucci, Quirini, Raveyre, Sandri, Sia, Șiman, Traorè, Vásquez, Zukić. Un elenco che sottolinea la strategia del Milan nel valorizzare i propri giovani, pur mantenendo un occhio attento alle opportunità di mercato per i giocatori considerati cedibili.

La situazione di Yacine Adli è, dunque, in continua evoluzione. Con un contratto in scadenza e un costo di otto milioni di euro, il calciomercato Milan è determinato a trovare una nuova sistemazione per il centrocampista, con l’obiettivo di monetizzare e liberare spazio per nuovi innesti. Il calciomercato estivo si preannuncia caldo per il francese, che si prepara a intraprendere una nuova avventura dopo l’esperienza rossonera e quella in prestito alla Fiorentina.

Fonte: TMW