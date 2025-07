Mercato Milan Futuro, Kirovski attivissimo! Altro colpo nel mirino, contatti molto fitti

Mercato Milan Futuro, rossoneri molti attivi: Kirovski ha chiesto informazioni per Mattia Piermarini, difensore centrale dell’Ascoli

Il Milan non è solo concentrato sul rafforzamento della Prima Squadra, con la ricerca di un nuovo centrocampista, un attaccante e due terzini per la prossima stagione. La dirigenza rossonera, infatti, sta rivolgendo una significativa attenzione anche al futuro, investendo nel Progetto Milan Futuro e nella Primavera, settori chiave per lo sviluppo dei talenti emergenti. È in questo contesto che emerge un nome interessante: Mattia Piermarini, giovane e promettente difensore centrale dell’Ascoli.

Secondo quanto riportato da Antonio Vitiello, noto esperto di mercato, il calciomercato Milan avrebbe già avviato i primi contatti per acquisire informazioni sul talentuoso difensore. Piermarini, un classe 2006, si distingue per un fisico imponente, con un’altezza di ben 190 centimetri, caratteristiche che lo rendono particolarmente adatto a ricoprire il ruolo di difensore centrale con autorevolezza. La sua stazza, unita a evidenti qualità tecniche, lo rende un profilo estremamente interessante per la crescita nel panorama calcistico italiano.

Nella stagione appena conclusa, Mattia Piermarini ha avuto modo di mettersi in mostra nel campionato di Serie C, giocando un totale di 19 partite nel girone B. È un dato significativo, considerando la sua giovane età, e dimostra una notevole capacità di adattamento al calcio professionistico. È importante sottolineare che il girone B di Serie C è lo stesso in cui milita il Milan Futuro, il che significa che gli osservatori rossoneri hanno avuto numerose occasioni per seguirlo da vicino e valutarne le prestazioni in un contesto agonistico di alto livello. Questa conoscenza diretta del giocatore e del suo ambiente potrebbe facilitare un eventuale inserimento nei quadri giovanili del Milan.

L’interesse per Piermarini si inserisce perfettamente nella strategia a lungo termine del club, che mira a costruire un serbatoio di talenti da far crescere in casa, riducendo la dipendenza dal mercato esterno per le future necessità della Prima Squadra. Il Progetto Milan Futuro è stato ideato proprio con l’obiettivo di creare un percorso di sviluppo chiaro e definito per i giovani più promettenti, offrendo loro le migliori strutture e un ambiente professionale per esprimere appieno il loro potenziale. L’arrivo di un giocatore come Mattia Piermarini rafforzerebbe ulteriormente questa visione, aggiungendo un elemento di qualità e prospettiva al reparto difensivo delle formazioni giovanili rossonere.

In conclusione, mentre la dirigenza del Milan è impegnata a puntellare la Prima Squadra con innesti di spessore, non dimentica l’importanza di investire nel futuro. L’interesse per Mattia Piermarini rappresenta un chiaro segnale in questa direzione, dimostrando l’intenzione del club di costruire una solida base di giovani talenti da cui attingere nei prossimi anni. Le trattative sono solo all’inizio, ma il nome del difensore dell’Ascoli è già circolato con insistenza, evidenziando l’attenzione che il Milan ripone nella crescita dei propri settori giovanili. Sarà interessante seguire gli sviluppi di questa potenziale operazione, che potrebbe portare un altro promettente difensore a vestire la maglia rossonera.