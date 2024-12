Petkov Milan, i rossoneri puntano al colpo sulla trequarti! Numeri da urlo, Ibrahimovic accelera

Petkov Milan, il club rossonero punta al colpo sulla trequarti già a gennaio: numeri da urlo per il talento bulgaro

Importante indiscrezione sul calciomercato Milan per quanto riguarda le prossime sessioni.

C’è il Milan in pressing su uno dei 30 più grandi talenti in Europa, in questo momento. Secondo indiscrezioni raccolte dalla redazione di Tuttomercatoweb, i rossoneri puntano il trequartista bulgaro Marin Petkov, classe 2003, ben 150 partite, 40 reti e 20 assist con la maglia del Levski Sofia. Da capire se Ibrahimovic affonderà il colpo: gennaio potrebbe essere un mese caldo in questo senso.