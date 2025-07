Milan Futuro, confermata la fiducia in Massimo Oddo: rinnovo di contratto e obiettivi chiari per il prossimo anno. Le ultimissime sui rossoneri

Massimo Oddo ha rinnovato ufficialmente il suo contratto con il Milan Futuro, la squadra giovanile del Milan. La notizia, arrivata nonostante la recente retrocessione in Serie D della formazione, conferma la fiducia del club nel tecnico e nel progetto a lungo termine.

La decisione di Oddo di rimanere alla guida della squadra, pur in una categoria inferiore, sottolinea un forte attaccamento al progetto rossonero e la volontà di proseguire il percorso di crescita dei giovani talenti. Nonostante la delusione della retrocessione, il Milan ha evidentemente valutato il lavoro svolto da Oddo come positivo e in linea con gli obiettivi di sviluppo dei ragazzi. La sua esperienza, sia da giocatore che da allenatore, è considerata un valore aggiunto per la formazione dei futuri professionisti.

Il rinnovo di contratto è un segnale chiaro che il Milan crede nella continuità del lavoro e nella capacità di Oddo di guidare la squadra in un momento delicato. L’obiettivo sarà quello di costruire una squadra competitiva per la Serie D, con l’ambizione di risalire subito nella categoria superiore e continuare a plasmare i giovani calciatori secondo la filosofia del club. La retrocessione, in questo senso, viene vista più come un inciampo temporaneo che come un ostacolo insormontabile, e la permanenza di Oddo ne è la dimostrazione.