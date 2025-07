Calciomercato Milan, sfuma definitivamente Xhaka: accordo ad un passo, lascia l’Europa

Calciomercato Milan, Granit Xhaka, centrocampista cercato recentemente anche dai rossoneri, è pronto a sbarcare in Arabia Saudita

Il futuro di Granit Xhaka si preannuncia come uno dei temi più caldi di questa sessione di calciomercato. Il centrocampista svizzero, che il 27 settembre compirà 32 anni, sembra essere al centro di un’intensa contesa internazionale, con la Saudi Pro League in prima linea per assicurarsi le sue prestazioni. Secondo quanto riportato da Sky Sport Germania, Xhaka avrebbe già raggiunto un accordo verbale di massima con il Neom SC, una delle nuove realtà emergenti nel panorama calcistico saudita.

L’intesa con il club arabo sarebbe particolarmente vantaggiosa per il giocatore: si parla infatti di un ingaggio da capogiro, pari a ben 10 milioni di euro netti all’anno. Questa cifra, decisamente superiore a quanto il giocatore percepisce attualmente al Bayer 04 Leverkusen, rappresenta un forte incentivo economico che potrebbe spingere Xhaka a intraprendere una nuova avventura lontano dall’Europa. L’offerta economica monstre del Neom SC evidenzia la crescente ambizione e la notevole disponibilità finanziaria dei club sauditi, sempre più determinati ad attirare talenti di primo piano dal calcio europeo.

Tuttavia, l’accordo tra Xhaka e il Neom SC non è ancora l’unico tassello mancante. Il club saudita, infatti, ha sì comunicato verbalmente al Bayer 04 Leverkusen il proprio interesse per il giocatore, presentando una possibile richiesta di circa 6 milioni di euro. Ma è fondamentale sottolineare che non è stato ancora raggiunto alcun accordo definitivo tra le due società. La trattativa tra Neom SC e Bayer Leverkusen è ancora in corso e si preannuncia serrata. Le prossime ore saranno cruciali: sono attesi nuovi colloqui, potenzialmente decisivi, nella giornata di lunedì. L’esito di questi incontri determinerà se il trasferimento di Xhaka in Arabia Saudita si concretizzerà o meno.

Parallelamente, un altro contendente si è inserito prepotentemente nella corsa per Xhaka: il Fenerbahce. Il prestigioso club turco è entrato in lizza e rappresenta una seria alternativa nel caso in cui l’operazione con il Neom SC non dovesse andare a buon fine. L’interesse del Fenerbahce dimostra come Xhaka sia un profilo ancora molto apprezzato e ricercato in Europa, nonostante l’avanzare dell’età. La sua esperienza internazionale, la sua leadership in campo e la sua abilità nel recupero palla e nell’impostazione del gioco lo rendono un centrocampista completo e appetibile per molte squadre.

Non va dimenticato, inoltre, che nelle scorse settimane Granit Xhaka è stato un obiettivo caldo del calciomercato Milan. Il club rossonero, sotto la guida del nuovo allenatore Massimiliano Allegri, aveva individuato nel centrocampista svizzero un profilo ideale per rinforzare la propria mediana. L’interesse del Milan sottolinea ulteriormente le qualità tecniche e tattiche di Xhaka, ritenuto in grado di aggiungere muscoli, esperienza e visione di gioco al centrocampo rossonero. Tuttavia, le cifre dell’ingaggio offerte dal Neom SC rendono la competizione per il Milan decisamente ardua, se non proibitiva.

In sintesi, il futuro di Granit Xhaka è un intreccio complesso di ambizioni sportive ed economiche. La Saudi Pro League si sta muovendo con decisione, offrendo condizioni economiche irrinunciabili, mentre la Super Lig turca si propone come una valida alternativa europea. Nel frattempo, il Bayer 04 Leverkusen detiene ancora il cartellino del giocatore e le trattative tra i club saranno determinanti. Tutti gli occhi sono puntati su lunedì, quando potrebbero arrivare le decisioni chiave che definiranno la prossima tappa della carriera di questo talentuoso centrocampista.